7月29日、ロッテが生成AIサービス「ビックリマンAIグッズメーカー」の提供を開始しました。

ビックリマンAIグッズメーカーは、ユーザーがアップロードした顔写真から生成AIが作成したビックリマンのオリジナルキャラクター画像を使った名刺や各種グッズを注文できるサービスです。

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昨年末にガジェット通信でも取り上げた「ビックリマンAI名刺メーカー」の成功体験が今回の企画にも影響しているのか、同社マーケティング本部の本原正明さんを直撃。

すると「2025年12月に40日間限定で展開した前回のビックリマンAI名刺メーカーは、1日400セットの限定枠が連日完売し、販売開始から平均4〜5分で売り切れるなど想定を大きく上回る反響を記録しました。そのような熱狂を名刺だけで終わらせず、Tシャツやアクリルキーホルダー、缶バッジなど多彩なグッズへと拡張できるのではないか？ と考え、今回企画しました」ということでした。

ビックリマンAIグッズメーカーで作成可能なグッズは以下となります。

1. 名刺200枚：7700円、名刺300枚：1万1500円、名刺400枚：1万5400円（※1日上限200セットの販売）

2. Tシャツ：4980円

3. アクリルキーホルダー：1980円

4. アクリルコースター：1980円

5. ACアダプター：4980円

6. ヘッド確約プラン（キラキラ名刺400枚、キラキラ正方形缶バッジ1個、キャラクター選択権）：6万4409円（※1週間に3セット上限にて先着販売）

本原さんは「どれも人気になると思います。グッズそれぞれで用途も分かれてくると思いますので、シーンに合わせてお楽しみいただければ嬉しいです」といいます。

名刺購入特典として名刺購入者約30人に1人の確率で、ホログラム加工の「キラキラ名刺」が追加で30枚同梱されるラッキー特典も用意されており、「ビックリマンらしい”開ける前のドキドキ”を、生成AI時代の新たな”届くまでのドキドキ”として再定義しましたので、そこもお楽しみいただきたいポイントです」と本原さんは話してくれました。

名刺（1日上限200セット）やヘッド確約プラン（1週間上限3セット）と違い、Tシャツ、アクリルキーホルダー、アクリルコースター、ACアダプターには「限定数は設けておりません」ということです。

ビックリマンファンからは早くも「これは楽しみ!」「次は乗り遅れないようにしたい!」「公式でやるのは良い」といった声が届いているようです。

ビックリマンAIグッズメーカー

https://www.bikkuriman.ai/[リンク]

※画像提供：株式会社ロッテ

(執筆者: 6PAC)