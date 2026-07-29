2024年に巨人に移籍して以来の古巣への復帰

西武は29日、巨人から若林楽人外野手をトレードで獲得したと発表した。2024年6月に巨人に移籍して以来の復帰となり、異例の出戻りトレードとなる。平日のお昼前に発表された電撃的なニュースに対し、SNS上では驚きと歓喜の声が殺到している。

今季の若林は巨人でのプレーで21試合に出場し、打率.179をマークしていた。しかし、5月27日に出場選手登録を抹消されて以降は、1軍での出場機会がなかった。昨季は自己最多となる86試合に出場して打率.241、3本塁打の成績を残しており、持ち前の俊足やパンチ力でチームに貢献することが期待される。

2020年のドラフト4位指名で西武に加入し、1年目は左膝前十字靭帯断裂の重傷を負うも44試合で20盗塁と活躍した。2024年6月に松原聖弥外野手とのトレードで巨人に移籍している。直後の7月12日のDeNA戦では移籍後初のサヨナラ打を放ち、史上初となる同一シーズンでの両リーグサヨナラ打の快挙を達成した。

電撃的なトレード復帰の知らせに、SNS上のファンも大興奮だった。「若林楽人、西武に戻るの!?」「まじかあああああああ」「若林楽人マジか…」「若林楽人古巣復帰!?!?!?!?」「西武でもまた頑張ってな」「おかえりなさーーーーい」「うわあああああああああ」「思わず声出たわ」「え、うそ!? マジ!?」「ぎゃああああああああああああ」「最高の補強だね」「泣けるってこれは」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）