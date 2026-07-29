気象庁によりますと、28日午後4時半ごろ、熊本県宇城市と氷川町で震度7を観測する地震がありました。熊本市から中継です。

熊本市の二の丸広場です。10年前の熊本地震で崩れた熊本城の石垣。復旧が進められていましたが、また、大きな揺れに襲われ、崩れてしまっています。明るくなるにつれて被害の大きさが明らかになってきました。

28日午後4時27分ごろ、熊本地方を震源とする地震がありました。熊本県宇城市と氷川町で最大震度7を観測し、県内各地に被害が出ています。

震度6強を観測した八代市の日本製紙八代工場では11人が閉じ込められ、2人は救助されましたが、いずれも心肺停止の状態です。ほかの9人は安否不明となっています。

そして、嘉島町のイオンモール熊本では2人の死亡が確認され、1人が心肺停止で発見されました。また、複数の安否不明者がいるとみられます。

また、警察によりますと、甲佐町で男性1人が作業中にクレーンの下敷きになり、病院に搬送されましたが、死亡が確認されたということです。

――住民の方や町の様子はどうでしょうか。

明るくなってきて、散歩を日課にしている方々が複数人通りかかっているのですが、いずれの方々もやはり不安だということを口にされていました。

ただ、散歩が日課ということで、いつもの日常を少しでも取り戻したいという思いがあらわれているのかなと感じています。