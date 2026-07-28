伝説のグラビアクイーン・かとうれいこ57歳、着物姿で美スタイル全開 「すっごい」「美しく上品」
一昨年、“26年ぶり”にグラビア復活を果たしたタレント・かとうれいこが、28日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦し、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
Instagramでは美しさあふれる近影などを度々投稿しており、今回は浴衣姿を公開。「着物撮影のオフショット 上品で美しい、素敵なお着物に 自然と嬉しい顔になるw お着物と言えば〜！ U-NEXTにてドラマ【銀座ジャルダン】 独占配信中!! 是非ご覧ください。#感想もらえたら嬉しいです」とつづった。
ファンからは「すっごい」「美しく上品」「可愛すぎ」などの声が寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）
【写真】かとうれいこ57歳が「スタイル抜群」「魅力スゴイ」 “26年ぶりのグラビア”姿も（7枚）
一昨年12月20日発売の「FRIDAY」（講談社）では26年ぶりにグラビアに挑戦し、「若々しい」「スタイル抜群」などの声が寄せられているかとう。昨年10月3日には27年ぶりとなる写真集『AROUND』（講談社）を発売した。
ファンからは「すっごい」「美しく上品」「可愛すぎ」などの声が寄せられている。
■かとうれいこ
1969年生まれの57歳。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在に。2001年の結婚を機に芸能活動を休止していたが、現在はタレントとして活動を再開している。
引用：「かとうれいこ」Instagram（＠katoreiko_official）