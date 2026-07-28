28日午後4時27分ごろ、熊本県で最大震度7を観測する猛烈な地震がありました。震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは7.1と推定されています。

熊本県で最大震度7の強い地震 有明・八代海に津波注意報を発表 【緊急LIVE】

この地震の揺れは九州地方にとどまらず、西日本の広域に及びました。近畿地方でも広く揺れを観測しており、大阪府内や兵庫県など関西エリアでも震度2から1の揺れが確認されています。

気象庁によりますと、震源地は熊本県熊本地方で、沿岸部には現在、津波注意報が発表されています。

熊本県内で最大震度7 各地で激しい揺れ

今回、最も強い震度7を観測したのは熊本県の宇城市と氷川町です。また、熊本市南区や八代市、益城町などで震度6強を観測したほか、熊本県内の広範囲および隣接する長崎県や鹿児島県、福岡県、宮崎県など九州各県で震度5強から5弱の強い揺れを観測しました。

気象庁の発表に基づきますと、各地の主な震度は以下の通りです。

震度7：熊本県宇城市、熊本県氷川町

震度6強：熊本市南区、八代市、宇土市、熊本美里町、益城町

震度6弱：合志市、大津町、西原村、御船町、上天草市、芦北町

震度5強：熊本市中央区・東区・西区・北区、長崎県南島原市、鹿児島県薩摩川内市 ほか

関西地方にも伝わった揺れ 大阪・兵庫などで震度2～1を観測

今回の地震は九州から遠く離れた関西エリアにも届きました。大阪府内では中央区や福島区をはじめとする広い地域で揺れを観測しています。

大阪府内で観測された主な震度は以下の通りです。

震度2：大阪市福島区、大阪市港区、大阪市西淀川区、大阪市中央区、豊中市、大東市、堺市中区、堺市西区、岸和田市、泉佐野市、泉南市、忠岡町、田尻町

震度1：大阪市北区、大阪市都島区、大阪市淀川区、枚方市、高槻市、八尾市、寝屋川市、東大阪市 ほか多数の市区町村

また、兵庫県（尼崎市、淡路市、豊岡市など）や和歌山県、京都府、奈良県、滋賀県といった近畿一円の自治体でも震度2から1の揺れが記録されました。

気象庁は、沿岸部に発表している津波注意報に留意するとともに、今後の余震や最新の気象情報に注意するよう呼びかけています。新たな情報が入り次第、随時お伝えします。