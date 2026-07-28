7月28日16時27分、熊本県熊本地方の深さ10キロメートルを震源とするマグニチュード7.1の地震があり、熊本県宇城市で最大震度7の地震が観測されました。

JR九州によりますと、九州内のすべての線区（在来線・九州新幹線・西九州新幹線）で列車の運行を見合わせています。