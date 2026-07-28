ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】熊本で最大震度7 九州内の新幹線や在来線全線で運転見合わ… 西九州新幹線 新幹線 JR九州 熊本県 九州新幹線 地震 時事ニュース 【速報】熊本で最大震度7 九州内の新幹線や在来線全線で運転見合わせ JR九州 JR九州 全線で運転を見合わせ 2026年7月28日 16時46分 FNNプライムオンライン リンクをコピーする みんなの感想は？ 7月28日16時27分、熊本県熊本地方の深さ10キロメートルを震源とするマグニチュード7.1の地震があり、熊本県宇城市で最大震度7の地震が観測されました。JR九州によりますと、九州内のすべての線区（在来線・九州新幹線・西九州新幹線）で列車の運行を見合わせています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト エアコンの“真下”に置く サーキュレーター・扇風機の併用で電気代が変わる 猛暑で実践したい節約術をプロが伝授 「広範囲で高い発雷確率」地下駐車場やアンダーパス浸水に注意 北陸・東海・関東甲信などゲリラ雷雨に警戒を “焼果”や“グリーンバック”が次々に…連日の猛暑で農園のトマトに『異変』ニワトリも“熱中症”卵は一回り小さく