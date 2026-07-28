「彼は厄介」「日本代表で脅威」“最高峰”移籍の28歳サムライ戦士に、元イングランド代表FWが賛辞！一方で古巣のファンは「喜ばないだろう」とも
前田大然がイプスウィッチに移籍したことは、セルティックにとって小さくない痛手のはずだ。
2022年の加入以降、前田がグラスゴーの名門に大きく貢献してきたのは周知のとおりだ。昨季はシーズンを通じて苦しんだが、終盤戦でゴールを量産。最終的にはチームを国内二冠に導き、改めて称賛を集めた。
それだけの存在だけに、専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、元イングランド代表のガブリエル・アグボンラホールは、『talkSPORT』で「彼は厄介だ。ノンストップでプレスをかける。ワールドカップでも日本代表でそうだった。彼がプレーしたときは脅威になっていたと思う」と話している。
「でも、セルティックにとっては残念だ。ファンは喜ばないだろうね」
「チャンピオンズリーグのプレーオフがいつか知らないが、昨年のセルティックもそうだった。ベストプレーヤーたちを売り、その試合を落としたんだ。それを再び繰り返す余裕は持てない」
スコットランド王者は、日本人エースの穴を埋められるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【日本代表26選手のパフォーマンス査定】最高の“S評価”は４人。２G１Aのエースと好セーブ連発の守護神、そして…［W杯］
2022年の加入以降、前田がグラスゴーの名門に大きく貢献してきたのは周知のとおりだ。昨季はシーズンを通じて苦しんだが、終盤戦でゴールを量産。最終的にはチームを国内二冠に導き、改めて称賛を集めた。
それだけの存在だけに、専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、元イングランド代表のガブリエル・アグボンラホールは、『talkSPORT』で「彼は厄介だ。ノンストップでプレスをかける。ワールドカップでも日本代表でそうだった。彼がプレーしたときは脅威になっていたと思う」と話している。
「でも、セルティックにとっては残念だ。ファンは喜ばないだろうね」
「チャンピオンズリーグのプレーオフがいつか知らないが、昨年のセルティックもそうだった。ベストプレーヤーたちを売り、その試合を落としたんだ。それを再び繰り返す余裕は持てない」
スコットランド王者は、日本人エースの穴を埋められるか。
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