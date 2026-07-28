意外と知らない？スマホばかりの中2に「制限」が逆効果になる理由と、自発的に勉強へ向かわせる親の関わり方
思春期の子育てアドバイザーである道山ケイが、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて「【中２】スマホばかりの子に「勉強しなさい」は逆効果。やる気を取り戻す親の関わり方」と題した動画を公開した。動画では、スマホばかりで勉強しない中学生に対する具体的なアプローチと、その根本にある親子の信頼関係の重要性について解説している。
道山はまず、動画に寄せられた「スマホばかり見ている中2の子供に、どうすればやる気を出させることができるか」という悩みに回答。多くの親が考えがちな「スマホ制限」について、「基本的には効果がない」と断言する。人は暇な時間を埋めるためにスマホを見ているため、単に制限をかけても別の方法で時間を潰すだけであり、勉強に向かうわけではないと指摘。病的な依存状態でない限り、本当に必要なのは「勉強したい」という気持ちを引き出す「動機づけ」であると語る。
そのための重要なステップとして、道山は「愛情バロメータ」を上げることを提示する。「親子の関係が悪いと、どれだけ動機づけをしても効果がない」と述べ、まずは子供が求める要望にできる限り応え、愛情を感じさせることで関係を修復することが不可欠だと説明した。最低でも勉強の話ができる状態になった後で、ちょっとした目標に対するご褒美を設定したり、心から行きたいと思える進路を一緒に探したりすることが有効だという。
一方で、中学2年生は3年間の中で最もやる気が出にくい時期であり、完璧な働きかけをしても1～2割の子供は動かない現実にも言及している。
道山は、無理に勉強させようとして空回りし、愛情バロメータを下げてしまうことを最も避けるべきだと警告する。今は「愛情バロメータを上げた状態にしておくための土台作りの最中」と割り切り、中学3年生になって志望校の解像度が上がるタイミングを待つ長期的な視点を持つことが、自発的な学習を引き出す鍵であると結論付けた。
道山はまず、動画に寄せられた「スマホばかり見ている中2の子供に、どうすればやる気を出させることができるか」という悩みに回答。多くの親が考えがちな「スマホ制限」について、「基本的には効果がない」と断言する。人は暇な時間を埋めるためにスマホを見ているため、単に制限をかけても別の方法で時間を潰すだけであり、勉強に向かうわけではないと指摘。病的な依存状態でない限り、本当に必要なのは「勉強したい」という気持ちを引き出す「動機づけ」であると語る。
そのための重要なステップとして、道山は「愛情バロメータ」を上げることを提示する。「親子の関係が悪いと、どれだけ動機づけをしても効果がない」と述べ、まずは子供が求める要望にできる限り応え、愛情を感じさせることで関係を修復することが不可欠だと説明した。最低でも勉強の話ができる状態になった後で、ちょっとした目標に対するご褒美を設定したり、心から行きたいと思える進路を一緒に探したりすることが有効だという。
一方で、中学2年生は3年間の中で最もやる気が出にくい時期であり、完璧な働きかけをしても1～2割の子供は動かない現実にも言及している。
道山は、無理に勉強させようとして空回りし、愛情バロメータを下げてしまうことを最も避けるべきだと警告する。今は「愛情バロメータを上げた状態にしておくための土台作りの最中」と割り切り、中学3年生になって志望校の解像度が上がるタイミングを待つ長期的な視点を持つことが、自発的な学習を引き出す鍵であると結論付けた。
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