それでもやる気が出ない場合は？中2は「土台作りの時期」と割り切る

ご褒美や進路の話で実践する、具体的な「動機づけ」の方法

スマホ制限は本当に効果的か？根本原因は「動機づけ」の欠如

スマホばかりの中2にやる気を出させる方法についての相談

「勉強しなさい」は逆効果？言わないとやらない子への対処法を元教師が解説

評定3から5への飛躍は「時間との闘い」を制すること。最難関推薦を勝ち取る戦略的サポート

意外と知らない！中3の我が子が進路の話を避ける「本当の理由」とは

【現役教師が暴露】私立中学と公立中学、どっちがおすすめ？入ったら危険な子どもがいるので注意

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元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/