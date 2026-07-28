65歳沖縄おばあ、GUコーデで別人級の大変身「自由が丘で見かけるマダム」「めちゃくちゃかっこいい」
「孫とプリクラを撮りたい」という願いを叶えるため、顔タイプ診断を受け、自分に似合うコーディネートを完成させた65歳の女性。その動画が65万回再生を超え、「アパレル関係のお仕事してるかと」「参考にします」などのコメントが多数寄せられた。65歳の記念にプロのカメラマンに撮影をしてもらうことを目標に、今年1月から自分磨きの発信を始めた投稿主のナミさん(@nami_wakamie)。動画のコーデのポイントやセルフケアへの思いを聞いた。
【全身写真】「めちゃくちゃ若返ってる」「立ち姿がモデル」新しいコーデに身を包んだ姿
■「年甲斐もなくジーンズ履いて良いの？！」当初は“小っ恥ずかしい”気持ちも
――「ついに似合う服を手に入れました」と綴った投稿が65.2万回再生となっています。反響をご覧になって、いかがでしたか？
「イメージコンサルのプロの方に『似合う服』と教えてもらった服に近いものをGUで購入しましたが、これほどの再生数には『どうして？！』と信じられない気持ちでした。また『似合ってます』『素敵』といったコメントには、びっくりと同時に『本当に？！』と照れくささも。ですが、たくさんの方に褒めていただき、嬉しさで顔がニヤけています。着用してみたら『小っ恥ずかしい』と照れの気持ちが大きかったのですが、コメントで褒めて頂いたので、自信を持って購入したコーデで外出も楽しめています。コメントやフォローは自分磨きの励みになっていて、本当に有り難く感謝でいっぱいです」
――今回のコーディネートのポイントを教えてください。
「ボーイッシュなカジュアル服に、大人ポイントを取り入れることを意識しています。(初めてのコーデ挑戦のためまだまだ勉強中です)」
――ご自身は出来上がったコーディネートにどのような感情を抱きましたか？
「最初に『小っ恥ずかしい』という思いがありました。『年甲斐もなくジーンズ履いて良いの？！大丈夫かな？』と自問自答していました」
■孫とプリクラ撮影、断られ撃沈した過去…「時にはプロの力を借りるのも必要」
――おしゃれな姿でお孫さんと「プリクラを撮りたい」という思いがあったそうですが、後日素敵なコーディネートで実現されたそうですね。撮影をしてみた感想は？
「最高に嬉しかったです！ 最初に誘ったときは『おばあちゃんだから無理だよー』と言われ断られてしまったので、『いつかリベンジしたい』と思い、自分なりに『どんな服が似合うのか？』と雑誌を見たりSNSを見たりしていましたが、余計に迷子になってしまい…思い切ってイメージコンサルを受けてみて、『時にはプロの力を借りるのも必要』と感じました」
――試行錯誤の末、実現したのですね。当日はどのような様子でしたか？
「プリクラ撮影では嬉しすぎてはしゃいでしまい、踊っていたら孫から『写真なのにどうして踊っているの？』とツッコミもありました(笑)。『おしゃれって楽しいなー。ウキウキするし気持ちが若返るなー』と感じる時間になりました。孫も赤いクリスマススタイルのドレスを着て、プリクラ撮影を喜んでいました」
――自分磨きを続けていくなかで、ご自身が最も変化したと感じるのはどんなところですか？
「おしゃれに興味がなかった私が、60代で目覚めた事です。ワクワク、ウキウキする出来事が少ない年代だからこそ、美容や健康法をセルフケアで気軽に試せるインターネットや、SNSが普及した現代の恩恵を受けて、自分磨きを楽しんでいます」
■「年甲斐もなくジーンズ履いて良いの？！」当初は“小っ恥ずかしい”気持ちも
――「ついに似合う服を手に入れました」と綴った投稿が65.2万回再生となっています。反響をご覧になって、いかがでしたか？
「イメージコンサルのプロの方に『似合う服』と教えてもらった服に近いものをGUで購入しましたが、これほどの再生数には『どうして？！』と信じられない気持ちでした。また『似合ってます』『素敵』といったコメントには、びっくりと同時に『本当に？！』と照れくささも。ですが、たくさんの方に褒めていただき、嬉しさで顔がニヤけています。着用してみたら『小っ恥ずかしい』と照れの気持ちが大きかったのですが、コメントで褒めて頂いたので、自信を持って購入したコーデで外出も楽しめています。コメントやフォローは自分磨きの励みになっていて、本当に有り難く感謝でいっぱいです」
――今回のコーディネートのポイントを教えてください。
「ボーイッシュなカジュアル服に、大人ポイントを取り入れることを意識しています。(初めてのコーデ挑戦のためまだまだ勉強中です)」
――ご自身は出来上がったコーディネートにどのような感情を抱きましたか？
「最初に『小っ恥ずかしい』という思いがありました。『年甲斐もなくジーンズ履いて良いの？！大丈夫かな？』と自問自答していました」
■孫とプリクラ撮影、断られ撃沈した過去…「時にはプロの力を借りるのも必要」
――おしゃれな姿でお孫さんと「プリクラを撮りたい」という思いがあったそうですが、後日素敵なコーディネートで実現されたそうですね。撮影をしてみた感想は？
「最高に嬉しかったです！ 最初に誘ったときは『おばあちゃんだから無理だよー』と言われ断られてしまったので、『いつかリベンジしたい』と思い、自分なりに『どんな服が似合うのか？』と雑誌を見たりSNSを見たりしていましたが、余計に迷子になってしまい…思い切ってイメージコンサルを受けてみて、『時にはプロの力を借りるのも必要』と感じました」
――試行錯誤の末、実現したのですね。当日はどのような様子でしたか？
「プリクラ撮影では嬉しすぎてはしゃいでしまい、踊っていたら孫から『写真なのにどうして踊っているの？』とツッコミもありました(笑)。『おしゃれって楽しいなー。ウキウキするし気持ちが若返るなー』と感じる時間になりました。孫も赤いクリスマススタイルのドレスを着て、プリクラ撮影を喜んでいました」
――自分磨きを続けていくなかで、ご自身が最も変化したと感じるのはどんなところですか？
「おしゃれに興味がなかった私が、60代で目覚めた事です。ワクワク、ウキウキする出来事が少ない年代だからこそ、美容や健康法をセルフケアで気軽に試せるインターネットや、SNSが普及した現代の恩恵を受けて、自分磨きを楽しんでいます」