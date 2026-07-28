西日本最大級の「関門海峡花火大会」開催で“迷惑花火客”殺到を予防

NEXCO西日本は2026年7月14日、リリースを発表。2026年8月13日に関門自動車道の上り線「めかりPA」、下り線「壇ノ浦PA」を「全面閉鎖」すると明らかにしました。



一体どういうことなのでしょうか。

関門自動車道は、山口県下関市と北九州市門司区を結びます。名称の通り、本州と九州の間の「関門海峡」を「関門橋」で渡ることから、九州地方に行く第一選択ルートとして、極めて多くの交通を支える大動脈です。

【画像】「えっ…」 これが「SA」に殺到した「迷惑花火タダ見客」です！（10枚）

この関門橋の前後には、それぞれ九州側に「めかりPA」（上り線）、本州側に「壇ノ浦PA」（下り線）が設けられ、関門海峡の雄大な景色や関門橋、両岸の都市を一望することができます。

さて、2つのPAがある関門海峡では、毎年8月になると、国内有数の花火大会である「関門海峡花火大会」が開催されています。

関門海峡両岸で開催され、西日本最大級となる1万8000発が打ち上げられる大規模な花火大会で、超大型の一尺玉や水中花火、そして名物「フェニックス」など、バラエティに富んだ演出が魅力です。

全国的にも珍しい海峡での開催ということもあり、100万人規模を動員する人気の大会で、九州および中国地方などから大勢が来場し、お盆シーズンに帰郷した人などでごった返しています。

今年の「関門海峡花火大会」は北九州市・下関市合同開催では第39回を数えるもので、2026年8月13日（木）に開催予定です。打ち上げ時間は20時から20時50分までを予定しています。

いっぽうで、関門海峡で開催されることから、ちょうど関門橋を挟んで両岸にあるめかりPA・壇ノ浦PAでは、毎年花火をちょうど良い位置で見られる“無料特等席”ということで、大混雑が発生してします。

花火を見に来たクルマが打ち上げ開始より前にPAに押し寄せ、PAは満車。打ち上げ終了まで占拠することから、休憩やトイレなどで利用したい一般利用客や長距離ドライバーが一切利用できなくなる事態に発展しています。

さらには、満車になったにも関わらず、それでもPAに入りたいクルマが列をなし、関門自動車道本線にまで溢れることになり、深刻な渋滞が発生。“迷惑花火客”がPAの運用どころか、ひいては本州〜九州の“大動脈”たる関門自動車道の交通流にまで多大な影響を及ぼす事態となっています。

そうしたことから、NEXCO西日本は、異例の対策を実行することになりました。それが、「両PAの全面閉鎖および締め出し」です。

混雑に備えて場所取りをする人もいることから、打ち上げ開始より8時間も前の「12時」から両PAの入口を閉鎖。そして15時からは全面閉鎖として、そのタイミングで場内にいる車両も強制退出、つまり「利用客を締め出す」措置が取られます。

さらに、念には念を入れ、PAの展望デッキや壇ノ浦PAに歩いて入れる「ウェルカムゲート」は打ち上げ開始の11時間も前の「9時」から閉鎖します。無人カメラを設置して写真を撮ったりする人にも徹底した対策が取られています。

なお、閉鎖は花火大会が終了した21時で解除となり、以後は通常通り利用することができます。ただし、カフェやテイクアウトコーナーなどは翌日の営業再開までは利用できません。

NEXCO西日本は、「お客さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご旅行の計画の際にはご注意いただくとともに、ご理解とご協力をお願いします」としています。

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なお、両PAの閉鎖により、休憩などはその前後にある施設で済ませる必要があります。下りの壇ノ浦PAでは、13km手前の中国道「王司PA」もしくは、54km手前の「美東SA」、14km先の九州道「吉志PA」まで休憩所はありません。

EV充電急速スタンドは吉志PAにはなく、43km先の東九州道「今川PA」、62km先の九州道「古賀SA」が最寄りです。

上り線のめかりPAも、手前の九州道「古賀SA」か東九州道「今川PA」、九州道「吉志PA」を使うか、先に進んで中国道「王司PA」もしくは「美東SA」が最寄りとなります。