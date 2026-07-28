「176cm むちむち バニーガール」元アイドル22歳、コスプレにネット衝撃「可愛すぎる」「モデルさん」
コスプレイヤーの緑川希星が日にXを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が集まった。
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「176cm むちむち バニーガール 京都で撮影会ありがとうございました！」と投稿したのは自身のソロショット。ピンク色のバニーガールコス姿で魅せた。ファンからは「超最強に可愛すぎる」「モデルさんみたい」「最高！！」などの声が相次いでいる。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）
【写真】176cm元アイドル22歳が「スタイル抜群」「魅力的」 大胆なコスプレ姿も（12枚）
2019年には「日本レースクイーン大賞2019」の新人部門ファイナリストに選出され、2022〜23年にはアイドルグループ「功夫少女（カンフーガールズ）」としても活動していた緑川。
そんな彼女が「176cm むちむち バニーガール 京都で撮影会ありがとうございました！」と投稿したのは自身のソロショット。ピンク色のバニーガールコス姿で魅せた。ファンからは「超最強に可愛すぎる」「モデルさんみたい」「最高！！」などの声が相次いでいる。
引用：「緑川希星（きらら）」X（@kirarachandesu_）、Instagram（＠kirarachandesu）