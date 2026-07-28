「こんな横暴が許されていいのか？」アルゼンチンは30年W杯の南米予選免除　FIFAの“異例措置”に英メディアが猛反発「2000万人が永久追放を求めたのに」

2大会連続の決勝進出を果たし、堂々の戦いぶりを発揮したアルゼンチン。しかし、彼らの次回大会で受けるFIFAからの扱いがハレーションを広げている(C)Getty Images

悲喜こもごものドラマが生まれ、幕を閉じた北中米ワールドカップ（W杯）。史上初の3か国共催となった今大会は、国際サッカー連盟（FIFA）のジャンニ・インファンティーノ会長曰く「大成功だった」だった。

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いまだ余韻が漂う中で早くも次回大会の行方が物議を醸している。

2030年に行われるW杯は、ジブラルタル海峡を囲むスペイン、ポルトガル、モロッコでの共催となる。興味深いのはFIFAが下した措置だ。上記の3か国に加えて、100周年記念大会を祝し、1試合限定で試合開催するアルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイに予選免除の特権を与えたのである。

いわゆる“ホスト国”に予選免除の特権が与えられるのは通例。しかも、選ばれたのは、第1回大会の決勝を争ったウルグアイとアルゼンチン、そして6大陸サッカー連盟の中で最も歴史が古い南米サッカー連盟の本部があるパラグアイと、それぞれに明確な理由もある。だが、現状で「1試合だけ」を行うチームにも特権を付与するのは驚きを禁じ得ない。

とりわけ強く批判しているのは、“サッカーの母国”である英メディアだ。スポーツ専門ラジオ局『talk SPORT』は「前例などない異例の措置だ」と指摘。とりわけ北中米大会の決勝後にスペイン代表の選手と乱闘騒動を起こしたアルゼンチンに対する“特権付与”に強い反発を示した。