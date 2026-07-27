決勝の試合後、スペイン代表のガビに暴力行為を働いたアルゼンチン代表のパレデス（５番）。(C)Getty Images

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　７月19日に幕を閉じた北中米ワールドカップで、アルゼンチンは39歳の“歩くエース”リオネル・メッシが少ない運動量にもかかわらず、効果的なプレーでゴールを量産。チームもラウンド・オブ32以降に劇的な勝利を重ね、大きな話題を集めた。
 
　その一方で、準決勝のイングランド戦後には「マルビナス諸島はアルゼンチンの領土」と書かれた政治的な垂れ幕を掲げたほか、決勝のスペイン戦ではラフプレーを連発。試合後にはMFレアンドロ・パレデスらがスペインの選手に暴行を働き、国際的な非難を浴びた。
 
　ブラジルでも、国民的人気アナウンサーのガルボン・ブエノが「何て馬鹿なことをするんだ！ 彼らはサッカー選手ではなく、ならず者だ！」と糾弾するなど、痛烈な批判が巻き起こった。

　ただ、アルゼンチン代表の振る舞いに驚きはない。「奴らはいつもそうだ」と、そんなふうに受け止めたブラジル人が多かったのも事実。アルゼンチンはブラジルとの対戦で、長年にわたって同じような行為を繰り返してきたからである。
 
　ブラジルでは、アルゼンチンやウルグアイの選手が繰り返す危険なタックル、ボールのないところでの暴力行為、リード時の露骨な時間稼ぎなどを総称して「カチンバ」と呼ぶ。こうした嫌がらせで相手を苛立たせ、平常心を失わせ、自分たちのペースで試合を運ぶのが彼らの狙いだ。
 
　それゆえ、セレソンがこの両国と対戦すると、テレビの実況や解説は「カチンバに気を付けろ」と警鐘を鳴らす。
 
　ブラジルにも「マリーシア」という概念がある。FKの際にボールの位置を少し動かしたり、ボールのないところで相手を押したり、言葉で挑発したりするような行為を指す。ブラジルの選手も決して聖人君子ではない。しかし、「カチンバ」は「マリーシア」よりも数段あくどい。
 
　アルゼンチンやウルグアイの選手は「カチンバ」を悪いこととは捉えていない。彼らにとっては「フットボールの一部」なのである。
 
　この「カチンバ・フットボール」において、アルゼンチンは絶対的な存在だ。
 
　今回、世界中から批判を受けたことで、「今後はアルゼンチンの選手も、こうした醜い行為をやめるのではないか」と考える人もいるかもしれない。
 
　だが、ブラジルのサッカー記者たちは口を揃える。「絶対にやめないよ。彼らは他国の人間が何を言おうと聞かない」、「もう何十年も前から続けてきたことで、もはや彼らの伝統芸能だ」と。
 
　このような反スポーツ的な行為をなくすには、審判が厳しく対処するしかないだろう。スペイン戦では、MFエンソ・フェルナンデスが後半アディショナルタイムに２枚目のイエローカードを受けて退場となり、それがアルゼンチン敗戦の一因となった。
 
　彼らは勝利への執着が極めて強い。フェアプレーを心がけるようになることはないとしても、「勝つために不利になる」と判断すれば、その振る舞いを改める可能性は十分にある。
 
文●沢田啓明
 
【著者プロフィール】
1986年にブラジル・サンパウロへ移り住み、以後、ブラジルと南米のフットボールを追い続けている。日本のフットボール専門誌、スポーツ紙、一般紙、ウェブサイトなどに寄稿しており、著書に『マラカナンの悲劇』、『情熱のブラジルサッカー』などがある。1955年、山口県出身。 
 
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