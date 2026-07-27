衝撃的な子犬の「命名方法」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1232万回再生を突破し、「賢すぎ」「感心しました」「しゃべってる！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃん犬の名前を『先住犬に選んでもらった』結果→『ちゃんと決めれるかな』と思ったら…衝撃の光景】

子犬の名前を悩んで…

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬「こむぎ」ちゃんが見せた驚きのワンシーン。

この日、ご夫婦は新しい子犬を家族に迎えたといいます。兄犬となるこむぎちゃんも興味津々で、小さな新入りを優しく歓迎していました。

しかし、ひとつだけ決まらないことが。それは子犬の名前です。候補は「わらび」と「あんず」の2つ。

なかなか決められず、「それなら、こむぎに選んでもらおう！」というユニークなアイデアが浮かびました。パパが右手を「わらび」、左手を「あんず」として差し出し、「どっちがいい？」と問いかけます。

まさかの方法で決定！

すると、こむぎちゃんは迷うことなく右手に「おて」。もう一度試しても、やっぱり右を選びました。どうやらこむぎちゃんは「わらび」ちゃんという名前がぴったりだと思っているよう。

偶然なのか確かめるため、今度は左右の手を入れ替えて再挑戦。すると、今度は左手へしっかり「おて」。さらに「わらび」と言っているようにも聞こえる鳴き声まで披露し、一同は大盛り上がり。

こうして子犬の名前は「わらび」に決定しました。先住犬に命名権を託すという発想も素敵ですが、それに応えるようなこむぎちゃんの賢さには驚かされるばかり。家族みんなが笑顔になった、心温まる命名エピソードなのでした。

この投稿には、「素直にすごいとしか言えない」「優柔不断な私より決断力がある」「これはわらびにするしかないね」など、多くのコメントが寄せられています。

現在の姿にホッコリ

現在のわらびちゃんは、すっかり大きく成長したそうです。可愛らしい名前とは裏腹に、とっても豪快な性格。時には兄犬のこむぎちゃんに向かって、後ろ足で勢いよく土を蹴り上げるおてんばな一面も見せています。

そんな賑やかな毎日の中、ご家族には待望の女の子が誕生。こむぎちゃんは頼もしいお兄ちゃんに、わらびちゃんも子どもと仲良く遊ぶ優しいお姉ちゃんになり、家族みんなで笑顔あふれる日々を過ごしているそうです。

YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」には、他にもご家族の微笑ましい姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「シヴァ犬こむぎっす-KOMUGI」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。