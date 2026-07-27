ホンダは2026年7月10日にコンパクトカー「フィット」のマイナーチェンジモデルを発売しました。

今回のマイナーチェンジではグレードを整理するとともに、スタイルの変更や装備の充実化を中心とする改良を加えました。

【画像】超カッコいい！ これが新型「フィット」です！（30枚以上）

そんな進化したフィットのなかでも、最も手頃な価格で購入できるエントリーグレードとは、どのような仕様になっているのでしょうか。

2001年に初登場したフィットは、2026年に誕生25周年の節目を迎えました。広い室内空間や多彩なシートアレンジ、優れた環境性能をもつコンパクトカーとしてホンダを代表するモデルへと成長。国内でシリーズ累計325万台以上を売り上げました。

現行の4代目フィットは2020年2月に発売。心地よさを追求し、シートの座り心地から乗り心地、優れた視界を実現したほか、先進技術として進化した安全運転支援システム「ホンダセンシング」や「ホンダコネクト」を搭載します。

2026年7月のマイナーチェンジでは、各タイプの個性がより明確になりました。

エントリーモデルは従来の「BASIC」から「X」に、スタンダードモデルは「HOME」から「Z」に変更。スポーツグレード「RS」と、アクティブなテイストの「CROSSTAR」はハイブリッド専用グレードとなります。

なかでもZグレードは、RSと類似するグリルやバンパー類を採用した上級仕様のフロントフェイスとするとともに、快適装備を充実させました。RSは内外装の質感を高め、スポーティさに磨きをかけています。

そんなフィットの最もリーズナブルなグレードは、ガソリン車の「X（FF）」です。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1515mm、ホイールベースは2530mm。パワートレインは1.5リッター直列4気筒エンジン、トランスミッションはCVTを搭載し、駆動方式はFF、燃費はWLTCモードで18.3km／Lを記録しています。

エクステリアはマイナーチェンジ前のBASICやHOMEとほぼ変わらず、日々の生活になじむシンプルなデザインです。

タイヤは15インチで、スチールホイールとシルバーホイールキャップを組み合わせたシンプルな装いで、ボディカラーはホワイト・シルバー・ブラック系の3色を展開します。

インテリアカラーはブラック、シート素材はファブリックを採用。水平基調に設計されたインパネや、細いフロントピラーを中心にすっきりと整理されたデザインで、良好な視界を確保しました。

また、車両情報を表示するマルチインフォメーション・ディスプレイは標準装備に含まれます。

マイナーチェンジでは、内装の加飾が変更され、ドリンクホルダーガーニッシュとセレクトレバーエスカッションはブラックに、セレクトノブはクロムメッキ加飾に、それぞれ変わりました。

最も安いXグレードはシンプルな装備が中心で、ステアリングホイールやセレクトレバーはウレタン素材、エアコンはマニュアル式です。インテリアのソフトパッド、ワイヤレス充電器、シートヒーター、ステアリングヒーターなどの装備は省かれています。

先進安全装備としては全車に「ホンダセンシング」を標準搭載。衝突軽減ブレーキや誤発進抑制機能、アダプティブクルーズコントロール、車線維持支援システムなどが含まれています。

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フィット Xの価格（消費税込）は180万6200円。最高級モデルの「e：HEV CROSSTAR（4WD）」は295万5700円で、価格差は114万9500円です。