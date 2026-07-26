室外機カバーで節電するつもりが逆に大損！電気代が跳ね上がる場合もある？カバーの設置でかかる余計なコストと、本当に効果のある節電方法を徹底比較！

室外機を覆いすぎると電気代が上がることがある

冷房運転中、室外機は部屋の中の熱を外へ逃がしています。室外機の周りが暑すぎたり、吹き出し口や吸い込み口がふさがれたりすると、熱をうまく捨てられません。その結果、エアコンが余計に頑張ることになり、消費電力が増えます。

室外機カバーで注意したいのは、箱のように囲うタイプです。見た目はすっきりしますが、前面や側面の通気が悪いと、熱い空気が室外機の周りにこもります。すると冷房効率が落ち、設定温度まで下がりにくくなります。

エアコンはJIS基準で「外気温43℃で1時間の連続運転が可能であること」が決められています。そのため、冬に防雪や汚れ防止のために使うカバーを、冷房中につけたままにするのも危険です。温風の逃げ場が極端になくなれば、室外機の周りは43℃を超える可能性があります。つまり、運転中に通気を妨げるカバーは、節電どころか故障の原因になりえます。

つまり、室外機カバーは「付ければ必ず節電」ではありません。日差しを遮る目的なら有効な場合がありますが、風を遮る形で置くと逆効果です。



カバー代や設置ミスのコストも考える

室外機カバーには、数千円の簡易タイプから、1万円を超える木製・アルミ製のものまであります。節電効果を期待して買っても、設置場所が悪ければ元を取るどころか、電気代が増える可能性があります。

たとえば、1万円のカバーを買って、節電効果が月100円しかなければ、回収には100か月以上かかります。さらに、風通しが悪くなって電気代が月数百円増えれば、節約どころか損です。

見落としやすいのが、室外機周辺の掃除です。三菱電機の調査によれば、「室外機の掃除を1年以内にした人」はたったの16.2％です。

一方で「エアコン本体の掃除をした人」は77.4％と、多くの人がエアコンは掃除しても、室外機のケアは怠ってしまっていることが分かります。室外機の掃除でエアコンの効きが改善し、結果として節電になることが考えられます。

カバーをすることも一つのケアですが、カバーを置くことで、落ち葉やほこりがたまりやすくなることがあります。室外機の背面や側面に汚れがたまると、熱交換の効率が落ちます。掃除しにくいカバーを選ぶと、長い目で見て不利になります。

また、強風で飛ばされるような軽いカバーは危険です。周囲の物を壊したり、室外機の配管を傷めたりするおそれがあります。安いからといって、固定が不十分なものを選ぶのは避けましょう。



本当に効果があるのは風を妨げない日よけ

室外機の節電で大切なのは、直射日光を避けることと、風通しを確保することです。ダイキンは、室外機に太陽光が直接当たると周囲の温度が高くなり、熱を捨てにくくなるため、室外機から1メートルほど離れた場所に植木やすだれで日陰を作る方法を紹介しています。

ポイントは、室外機のすぐ前に板やカバーを置かないことです。吹き出し口の前には十分な空間を取り、熱い風が逃げる道を作ります。日よけは、上からの日差しや地面からの照り返しを和らげる程度にし、吸い込み口や吹き出し口をふさがないようにしましょう。

節電効果を高めたいなら、室内側の対策も重要です。カーテンやすだれで日差しを防ぐ、フィルターを掃除する、設定温度を下げすぎない、サーキュレーターで空気を回すといった方法です。これらは費用が少なく、効果を感じやすい対策です。

室外機カバーを買う前に、まず室外機の周りに物が置かれていないか、雑草や落ち葉がないかを確認しましょう。無料でできる改善のほうが、先に効くことがあります。



まとめ

室外機カバーは、正しく使えば日差し対策になりますが、室外機を覆いすぎると電気代が上がることがあります。特に、吸い込み口や吹き出し口をふさぐタイプは、冷房効率を悪くするため注意が必要です。

節電の基本は、室外機の風通しを妨げずに日陰を作ることです。すだれや植木を少し離して置き、熱い空気が逃げる空間を確保しましょう。

高価なカバーを買う前に、フィルター掃除、日差し対策、室外機周辺の片付けを行うほうが現実的です。見た目よりも通気を優先することが、電気代を抑える一番の近道です。



出典

三菱電機 Mitsubishi Electric ウェブサイト

三菱電機 霧ヶ峰PR事務局 猛暑でもエアコンの効きを良くするには､室外機に秘密あり!?

ダイキン工業 DAIKIN ウェブサイト

ダイキン ニュースレター 夏場の冷房の「効き」を左右するエアコンの心臓「室外機」 ｢室外機｣の周辺環境を見直して省エネで快適な夏を過ごそう

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー