京都で1泊3千円台の衝撃！激安ホテル「リブマックス京都二条城西」のコスパが凄すぎた

【コスパ最強】京都で1泊4,425円の神ホテル！「ホテルブリエ京都駅南」が想像以上に最高だった

「味は予想以上に美味しくて最高」朝食・温泉付きで1泊5,490円の格安ホテルステイ