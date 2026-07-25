京都に行くなら泊まるべき！1泊6,000円台で大浴場＆朝食付き、築浅で「コスパの高い最高なホテル」すぎた
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】京都で宿泊した大浴場が付いている築浅のコスパの高い最高なホテルに宿泊してきました」を公開した。動画では、京都市下京区にある「ホテルアマネク 京都河原町五条『四季の湯』」に宿泊し、1泊6,000円台というリーズナブルな価格ながら充実した設備とサービスを詳しくレビューしている。
ホテルは京阪「清水五条駅」から徒歩3分の好立地にあり、目の前にはコンビニもある便利な環境。今回はYahoo!トラベル経由で、朝食付きの「スタンダードキング」を1泊6,656円で予約した。部屋はシングルベッド2台を連結させた広々とした造りで、夜に点灯する枕元の間接照明が「良い感じの雰囲気」を作り出している。バストイレはセパレートタイプを採用しており、部屋に浴槽はなくシャワーのみの仕様だが、開業して日が浅いこともあり水回りは清潔に保たれている。
2階にはランドリーや自動販売機のほか、男女別の大浴場を完備。洗い場が8席あり、「画像で見るより広めで快適」と評価する浴槽で、ゆったりとくつろげるのが特徴だ。また、1階のラウンジでは17時から20時までフリードリンクが提供され、ソフトドリンクのほかに有料で京都の地酒を楽しむこともできる。夕食はホテルから徒歩10分の「麺匠 一粒万倍 寺町店」へ足を運び、豚と鶏の2種類のチャーシューが乗った「濃厚魚介豚骨つけ麺」を堪能した。
翌朝の朝食バイキングは、パンの種類が豊富で、サラダやウインナー、スクランブルエッグなど定番のメニューが揃う「健康的な」内容となっている。宿泊者はビジネスより旅行客が多い傾向にあり、朝遅めの時間は混み合うとのことだ。京都での滞在において、充実した設備と高いコストパフォーマンスを求めるなら、ぜひ選択肢に入れたいホテルである。
ホテルは京阪「清水五条駅」から徒歩3分の好立地にあり、目の前にはコンビニもある便利な環境。今回はYahoo!トラベル経由で、朝食付きの「スタンダードキング」を1泊6,656円で予約した。部屋はシングルベッド2台を連結させた広々とした造りで、夜に点灯する枕元の間接照明が「良い感じの雰囲気」を作り出している。バストイレはセパレートタイプを採用しており、部屋に浴槽はなくシャワーのみの仕様だが、開業して日が浅いこともあり水回りは清潔に保たれている。
2階にはランドリーや自動販売機のほか、男女別の大浴場を完備。洗い場が8席あり、「画像で見るより広めで快適」と評価する浴槽で、ゆったりとくつろげるのが特徴だ。また、1階のラウンジでは17時から20時までフリードリンクが提供され、ソフトドリンクのほかに有料で京都の地酒を楽しむこともできる。夕食はホテルから徒歩10分の「麺匠 一粒万倍 寺町店」へ足を運び、豚と鶏の2種類のチャーシューが乗った「濃厚魚介豚骨つけ麺」を堪能した。
翌朝の朝食バイキングは、パンの種類が豊富で、サラダやウインナー、スクランブルエッグなど定番のメニューが揃う「健康的な」内容となっている。宿泊者はビジネスより旅行客が多い傾向にあり、朝遅めの時間は混み合うとのことだ。京都での滞在において、充実した設備と高いコストパフォーマンスを求めるなら、ぜひ選択肢に入れたいホテルである。
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