¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÈÆÃ¤¹¤®¤ëà¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡á¹ðÇò¡¡ÀéÄ»¥Î¥ÖÊòÁ³¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑÂÖ¡×
à¤¢¤Î¤Á¤ã¤óá¤³¤È²Î¼ê¤Î¤¢¤Î¤¬£²£µÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥È¡¼¥¥ó¥°ÀéÄ»¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¶ÆÈÆÃ¤Êà¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶Ë¡á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤«¤é¡ÖË×Æ¬¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö²Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ê¤ó¤«¿²¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤«¤Î»þ¤Ë¡¢½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï·ë¹½Æ°²è¤ò»£¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤ò¤¹¤´¤¤²¿»þ´Ö¤â¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¾Ãµî¤¹¤ë¤Î¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¶¦±é¤ÎÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡¦µÈÂ¼¿ò¤Ï¡ÖÊÑÂÖ¤¸¤ã¤ó¡£¤ä¤Ù¤¨¤è¡×¤È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¡£¥Î¥Ö¤â¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑÂÖ¤ä¤Í¡Ä¡×¤È¤¢¤Ã¤±¤Ë¼è¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÊÔ½¸¤¬¤Þ¤º¤Û¤ó¤È½¸Ãæ¤Ç¤¤ÆË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦²¿¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì°Ê³°¡£¤À¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤¯¤Æ¤ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¾Ã¤¹»þ¤¬¤â¤¦ÁÖ²÷´¶¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ä¡×¤È×ò¹û¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤Ã¤È¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¥¾¥¯¥¾¥¯¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¤¦¤ï¡Á¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£
¡¡Âç¸ç¤«¤é¡Öº£Æü¤³¤ì£²»þ´Ö¤°¤é¤¤»£¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¼Â¤Ï¤³¤ì¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¥¾¥¯¥¾¥¯¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡Á¡ª¡¡¥¾¥¯¥¾¥¯¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¡¢ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦ÄÅÅÄÆÆ¹¨¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡²¶¤é·ù¤ä¤ï¡ª¡ª¡×¤ÈÌÔ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£