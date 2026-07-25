日本人選手の1年目の本塁打数は2018年の大谷が最多だった

■Rソックス 6ー4 Bジェイズ（日本時間25日・ボストン）

ブルージェイズ・岡本和真内野手が24日（日本時間25日）、敵地でのレッドソックス戦に「3番・三塁」で先発出場し、7回に今季23号3ランを放った。日本人選手1年目の本塁打数で大谷翔平投手（現ドジャース）を抜く新記録となる中で、被弾した。

0-4で迎えた7回1死一、二塁の好機だった。相手右腕グレッグ・ワイサート投手が投じた初球、96.3マイル（約155キロ）のシンカーを豪快に振り抜いた。打球速度100.9マイル（約162.3キロ）、飛距離408フィート（約124.3メートル）、角度29度を記録した打球は、中堅最深部へと吸い込まれた。

MLB公式X（旧ツイッター）が岡本の“大谷超え”の動画を公開すると、日本のファンからは「和真あぁあぁあああ」「岡本長いトンネル抜けたか（涙）」「岡本やっとか!（涙）」「岡本和真、やっぱすげーや」「やるやん!」「岡本和真凄すぎるわ」と歓喜のコメントが相次いだ。一方で被弾した右腕に対して米ファンからは辛辣な声が飛んだ。

ワイサートは打たれた瞬間に“放送禁止用語”を言い放っており、「ワイサート（サムズダウンの絵文字）」「まさに打撃練習の時の直球そのものだ」「ワイサート相手なら、（本塁打は）カウントしないよ。何も特別なことではない」などと反応が寄せられた。（Full-Count編集部）