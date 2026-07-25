『告白−25年目の秘密−』第3話 殺人容疑がかけられた“爽太”松村北斗、野瀬家に押しかける
松村北斗が主演するドラマ『告白−25年目の秘密−』（日本テレビ系／毎週土曜21時）の第3話が25日の今夜放送される。
【写真】麻里子（岡崎紗絵）に触れる爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第3話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
■第3話あらすじ
化粧品会社『野瀬化粧品』の第二ブランド事業部に勤務する雪村爽太（松村）は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片想い。麻里子の幸せのためならどんな危険もいとわず、陰ながら麻里子のピンチを救い続ける爽太に殺人容疑がかかる。
麻里子と対立していた役員・立岩剛志(丸山智己)が殺害される直前、現場付近の防犯カメラ映像に、爽太の姿が映っていたのだ。捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）から事情を聞かれた爽太は、事件直前に立岩と会っていたことは認めながらも殺害については否定する。
爽太に疑惑の目が向けられていることを知る由もない麻里子は、自身の誕生日が近づき憂鬱な気分。毎年、誕生日には家族そろって実家で誕生日会を行うのが野瀬家の恒例だが、麻里子はその誕生日会が大嫌いだった…。父親で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）と仕事以外でコミュニケーションを取ることを一切拒絶する麻里子。
麻里子に笑顔でいてほしい爽太は、麻里子が誕生日を嫌う理由を探るため、わざと仕事の用事を作って野瀬家に押しかけ、誕生日会への潜入を試みる…。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。
【写真】麻里子（岡崎紗絵）に触れる爽太（松村北斗）『告白−25年目の秘密−』第3話より
本作は、一人の女性に幼い頃から25年間、片想いし続けてきた男が巻き起こす無垢で危険なラブサスペンス。脚本を務めるのは『こっち向いてよ向井くん』（日本テレビ系）、『恋は闇』（日本テレビ系）の渡邉真子。キャストには主演の松村はじめ岡崎紗絵、塩野瑛久、佐々木希、水野美紀、玉山鉄二らが顔を揃える。
化粧品会社『野瀬化粧品』の第二ブランド事業部に勤務する雪村爽太（松村）は、初恋の人で上司の野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間、一途に片想い。麻里子の幸せのためならどんな危険もいとわず、陰ながら麻里子のピンチを救い続ける爽太に殺人容疑がかかる。
麻里子と対立していた役員・立岩剛志(丸山智己)が殺害される直前、現場付近の防犯カメラ映像に、爽太の姿が映っていたのだ。捜査一課刑事・佐倉泰輔（玉山鉄二）から事情を聞かれた爽太は、事件直前に立岩と会っていたことは認めながらも殺害については否定する。
爽太に疑惑の目が向けられていることを知る由もない麻里子は、自身の誕生日が近づき憂鬱な気分。毎年、誕生日には家族そろって実家で誕生日会を行うのが野瀬家の恒例だが、麻里子はその誕生日会が大嫌いだった…。父親で社長の野瀬銀次郎（石黒賢）と仕事以外でコミュニケーションを取ることを一切拒絶する麻里子。
麻里子に笑顔でいてほしい爽太は、麻里子が誕生日を嫌う理由を探るため、わざと仕事の用事を作って野瀬家に押しかけ、誕生日会への潜入を試みる…。
ドラマ『告白−25年目の秘密−』は日本テレビ系にて毎週土曜21時放送。