テレ朝お天気お姉さん27歳、美スタイルにネット衝撃 白のワンピース姿が「可愛すぎ」 昨年はデジタル写真集も発売
お天気キャスターの今井春花が25日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、ファンから称賛が相次いだ。
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回の投稿では、白のロングワンピース姿を公開。弾けるような笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「元気をいただけます」「最高」「すごく爽やかで笑顔も素敵」などの声が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）
【写真】テレ朝お天気お姉さん27歳が「スタイル抜群」 写真集でも魅力全開（7枚）
2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。
今回の投稿では、白のロングワンピース姿を公開。弾けるような笑顔でも魅せた。ファンからは「可愛すぎ」「元気をいただけます」「最高」「すごく爽やかで笑顔も素敵」などの声が寄せられている。
引用：「今井春花」Instagram（＠imaisakura_）