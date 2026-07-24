『Michael／マイケル』主演ジャファー・ジャクソン誕生日記念 日本向け最新インタビュー動画解禁
公開中の映画『Michael／マイケル』より、主演を務めるジャファー・ジャクソンが明日7月25日に30歳の誕生日を迎えることを記念し、日本のファンに向けた最新のインタビュー動画が解禁された。
【動画】30歳の誕生日を迎えるジャファー・ジャクソンの最新インタビュー動画
マイケル・ジャクソンの生涯を描いた本作は、全27曲に及ぶ名曲の数々と忠実に再現されたライブシーンが大きな反響を呼び、日本では興行収入66億円を突破。2026年公開の洋画実写作品で興行収入第1位を記録した。世界興行収入も10億1000万ドル（約1647億円）に達し、伝記映画として史上初の10億ドル突破を果たすなど、映画史に新たな伝説を刻んでいる。
そんな中、主演を務めるマイケルの実の甥、ジャファー・ジャクソンが、明日7月25日に記念すべき30歳の誕生日を迎える。映画初出演ながら、2年にわたるリハーサルを経て、世界的スターであるマイケルを圧巻の演技とパフォーマンスで体現。本作の世界的大ヒットをけん引し、発売中の雑誌「anan」ではバックカバーを飾るなど、その注目度はますます高まっている。
このたび公開されたのは、日本のファンに向けたインタビュー動画。「日本のみなさん、こんにちは。ジャファー・ジャクソンです。お会いできて嬉しいです」と笑顔で呼びかけると、撮影を振り返り、「最も難しかったことは彼の動きの体現。ダンスの動きとそこに込められた意味の理解。そして彼のルーツに焦点を当て、マイケルの「人間らしさ」を知る（ことだった）」とコメントした。
また、印象に残ったシーンとしては、「モータウン25」で披露される「ビリー・ジーン」のパフォーマンスを挙げ、「初日から分析とリハーサルを始めた、最初のパフォーマンスでした。それは最も挑戦的なものでもありました」と明かした。
ジャファーのInstagramでは、端正なルックスが際立つポートレートやメイキング写真が多数投稿されている。まっすぐな眼差しから自然体の笑顔、役と真摯に向き合う姿など、スクリーンで見せる圧倒的な存在感とはひと味違う、飾らない魅力を感じることができる。
なお、24日から、第5弾入場者特典「特製コレクタブルカード Billie Jean ver.」が、全国の上映劇場で数量限定で配布。なくなり次第終了となる。
映画『Michael／マイケル』は公開中。
【動画】30歳の誕生日を迎えるジャファー・ジャクソンの最新インタビュー動画
マイケル・ジャクソンの生涯を描いた本作は、全27曲に及ぶ名曲の数々と忠実に再現されたライブシーンが大きな反響を呼び、日本では興行収入66億円を突破。2026年公開の洋画実写作品で興行収入第1位を記録した。世界興行収入も10億1000万ドル（約1647億円）に達し、伝記映画として史上初の10億ドル突破を果たすなど、映画史に新たな伝説を刻んでいる。
このたび公開されたのは、日本のファンに向けたインタビュー動画。「日本のみなさん、こんにちは。ジャファー・ジャクソンです。お会いできて嬉しいです」と笑顔で呼びかけると、撮影を振り返り、「最も難しかったことは彼の動きの体現。ダンスの動きとそこに込められた意味の理解。そして彼のルーツに焦点を当て、マイケルの「人間らしさ」を知る（ことだった）」とコメントした。
また、印象に残ったシーンとしては、「モータウン25」で披露される「ビリー・ジーン」のパフォーマンスを挙げ、「初日から分析とリハーサルを始めた、最初のパフォーマンスでした。それは最も挑戦的なものでもありました」と明かした。
ジャファーのInstagramでは、端正なルックスが際立つポートレートやメイキング写真が多数投稿されている。まっすぐな眼差しから自然体の笑顔、役と真摯に向き合う姿など、スクリーンで見せる圧倒的な存在感とはひと味違う、飾らない魅力を感じることができる。
なお、24日から、第5弾入場者特典「特製コレクタブルカード Billie Jean ver.」が、全国の上映劇場で数量限定で配布。なくなり次第終了となる。
映画『Michael／マイケル』は公開中。