買うべき神アイテムはまさかの定番？高級そうめん食べ比べでブチギレ氏原が選んだ「一番美味しい」商品
YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が、「こんなの食べたことない！高級そうめんをブチギレ氏原が食べ比べレビューしてみた」を公開した。動画では、偏食だというブチギレ氏原を太らせる企画の一環として、日本の三大そうめんをはじめとする多様な高級そうめんの食べ比べを実施。本当に美味しいそうめんの条件と、氏原のトップ評価を獲得する商品が検証された。
サカモトは、過去の動画で氏原が三輪山本の「白龍」を絶賛したことを受け、それを超える逸品を見つけるべく複数のそうめんを用意。まず比較の基準として、スーパーで馴染み深い「揖保乃糸」のノーマル（赤帯）を試食する。氏原は「コシがやっぱあるね」と語り、定番ならではの安定した美味しさを高く評価した。
続いて、本命とも言える「白龍」を実食。0.6ミリという極細麺ながら「食った瞬間に分かる。ザクッザクッザクっていうコシ」と、その独特な噛みごたえに驚きの声を上げた。さらに、ごま油を使用する香川県の「小豆島 手延べそうめん」では、「マジのバリカタラーメン」と表現するほどの強いコシを体験。一方で、油不使用で麺が短い「白石温麺」に対しては、「もうこれ麺を感じれない」「美味しくない」と厳しい評価を下し、太さや製法によって好みが大きく分かれる実態を浮き彫りにした。
終盤には、熟成期間を設けた揖保乃糸の最高級品「三神」や、太さ0.3ミリという驚異的な細さを持つ三輪山本の「白髪」も登場。「白髪」の歯ブラシのような細さには驚愕したものの、「細すぎてコシを作れてない感じ」と率直な感想を述べ、細さが必ずしも美味しさに直結するわけではないという独自の哲学を展開した。
高価格帯の品を次々と検証した結果、氏原は「俺本当に今のところ揖保乃糸のノーマルが一番いいかも」と、基準として食べた定番品を絶賛。どこでも手軽に買える王道商品の実力が、改めて証明される結末となった。夏の食卓に欠かせないそうめんだが、価格やブランドだけでなく、自身の好みに合った「コシ」や「食感」のバランスを見極めるヒントが詰まったレビューとなっている。
サカモトは、過去の動画で氏原が三輪山本の「白龍」を絶賛したことを受け、それを超える逸品を見つけるべく複数のそうめんを用意。まず比較の基準として、スーパーで馴染み深い「揖保乃糸」のノーマル（赤帯）を試食する。氏原は「コシがやっぱあるね」と語り、定番ならではの安定した美味しさを高く評価した。
続いて、本命とも言える「白龍」を実食。0.6ミリという極細麺ながら「食った瞬間に分かる。ザクッザクッザクっていうコシ」と、その独特な噛みごたえに驚きの声を上げた。さらに、ごま油を使用する香川県の「小豆島 手延べそうめん」では、「マジのバリカタラーメン」と表現するほどの強いコシを体験。一方で、油不使用で麺が短い「白石温麺」に対しては、「もうこれ麺を感じれない」「美味しくない」と厳しい評価を下し、太さや製法によって好みが大きく分かれる実態を浮き彫りにした。
終盤には、熟成期間を設けた揖保乃糸の最高級品「三神」や、太さ0.3ミリという驚異的な細さを持つ三輪山本の「白髪」も登場。「白髪」の歯ブラシのような細さには驚愕したものの、「細すぎてコシを作れてない感じ」と率直な感想を述べ、細さが必ずしも美味しさに直結するわけではないという独自の哲学を展開した。
高価格帯の品を次々と検証した結果、氏原は「俺本当に今のところ揖保乃糸のノーマルが一番いいかも」と、基準として食べた定番品を絶賛。どこでも手軽に買える王道商品の実力が、改めて証明される結末となった。夏の食卓に欠かせないそうめんだが、価格やブランドだけでなく、自身の好みに合った「コシ」や「食感」のバランスを見極めるヒントが詰まったレビューとなっている。
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