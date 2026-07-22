「これは何故？」サッカー日本の19歳、スペインで撮った集合写真に懸念「誰が見ても違和感ある」
FC東京からバレンシアへ
サッカーJ1のFC東京からスペイン1部バレンシアに移籍した、佐藤龍之介の新天地での集合写真が話題になっている。ファンからも「何故なんですか？」などの声が上がった。
バレンシアは日本時間19日に公式インスタグラムを更新。青空の下、背景には山が見える自然豊かな場所での集合写真だが、向かって右端の方にいる佐藤に違和感があった。
後列の選手は立って写真に納まり、前列にいる選手は椅子に座ってカメラを見つめる中、椅子がない佐藤は右手の指先を芝生につけ、しゃがみこんでいた。この写真を見たX上の日本人ファンからは様々な声が上がった。
「これはマジで何故なんですか？」
「ベンチを温めるつもりはないっていう佐藤からの熱いメッセージです」
「佐藤さん、見返してやってください こういうのは本当に好きじゃない」
「誰が見ても違和感あるよね。何も問題がないことを願う」
「たいした意味はないとは思うけども…スペインだからなあ…」
19歳の佐藤はJ1通算31試合出場で6得点。A代表でも5試合出場している。
（THE ANSWER編集部）