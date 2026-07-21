FW前田大然のプレミアリーグ移籍が前進！ セルティックがイプスウィッチの21億円オファーを受け入れか
セルティックは、日本代表FW前田大然に対するイプスウィッチからのオファーを受け入れたようだ。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が報じている。
同メディアは、プレミアリーグへ昇格を果たしたイプスウィッチが前田の獲得に向けて、、両クラブ間で移籍の可能性や条件面についての協議が行われていると伝えていた。
そして今回の最新報道によると、セルティックはイプスウィッチからの1000万ポンド（約21億8000万円）のオファーを受け入れた模様。今後は、移籍金の支払い構造やボーナスの条件をめぐり、話し合いが行われる見込みのようだが、移籍は目前に迫っているようだ。
現在28歳の前田は、2022年1月に横浜F・マリノスからセルティックへ加入し、クラブ通算212試合出場79ゴール38アシストを記録している。これまでステップアップの可能性を取り沙汰されながらも、昨夏のタイミングで移籍は実現しなかったが、プレミアリーグに挑戦する可能性が高まっている。
同メディアは、プレミアリーグへ昇格を果たしたイプスウィッチが前田の獲得に向けて、、両クラブ間で移籍の可能性や条件面についての協議が行われていると伝えていた。
そして今回の最新報道によると、セルティックはイプスウィッチからの1000万ポンド（約21億8000万円）のオファーを受け入れた模様。今後は、移籍金の支払い構造やボーナスの条件をめぐり、話し合いが行われる見込みのようだが、移籍は目前に迫っているようだ。
現在28歳の前田は、2022年1月に横浜F・マリノスからセルティックへ加入し、クラブ通算212試合出場79ゴール38アシストを記録している。これまでステップアップの可能性を取り沙汰されながらも、昨夏のタイミングで移籍は実現しなかったが、プレミアリーグに挑戦する可能性が高まっている。