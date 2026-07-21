アメリカのトランプ大統領は20日、イランに対し、アメリカ兵を殺害するたびに「何倍もの代償を払うことになるだろう」と警告しました。

トランプ大統領は20日、自身のSNSに「イランがアメリカ兵を殺害するたびに彼らはその何倍もの代償を払うことになるだろう」と投稿しました。この指示はヘグセス国防長官や軍のリーダーにも伝えられたとしています。

イランとの攻撃の応酬が激しさを増す中、今月17日以降、アメリカ軍の兵士少なくとも3人が死亡しています。

こうした中、アメリカ中央軍は20日、イランに対して、10日連続となる攻撃を実施しました。

これに対し、イランの革命防衛隊はクウェートやバーレーンの米軍施設を攻撃したと発表しました。また、イラン側が認めていないホルムズ海峡の南側のルートを通過しようとした石油タンカー2隻が爆発・炎上したとしています。

一方、 イラン 外務省 の報道官は20日、複数の仲介国から緊張緩和に向けた提案を受け取っていることを明らかにしました。 ロイター 通信は イラン 高官の話として、 ホルムズ海峡 の開放などを盛り込んだ アメリカ との「覚書」に立ち戻るため、仲介国から10日間の 停戦 の提案があったと伝えています。