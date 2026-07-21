ウイスキーくじ最新弾“山崎18年”が登場 ほか白州シングルモルトなど入手困難な銘柄を封入【ラインナップ一覧あり】
タチバナE酒販（株式会社アップライジング）は、シリーズ累計販売数6万5000口を突破したウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第146弾」を、きょう21日より販売を開始した。
【一覧あり】入手困難…豪華銘柄を紹介
今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」。これを筆頭に、「山崎12年」「白州シングルモルト」といった入手困難な銘柄を466口限定で封入している。3980円（＋送料990円）という挑戦しやすい価格で、ウイスキーファンに“贅沢なドキドキ”を届ける。
ウイスキーくじは、Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピングなど、複数のオンラインストアで展開している。
■第146弾 ラインナップ：王道の「山崎・白州」布陣
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州シングルモルト
・［中吉×3］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×4］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［開吉×2］シングルモルトウイスキー桜尾
・［昇吉×5］ザ・マッカランダブルカスク12年
・［幸吉×7］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×221］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了
【一覧あり】入手困難…豪華銘柄を紹介
今回の主役は、ジャパニーズウイスキーの象徴「山崎18年」。これを筆頭に、「山崎12年」「白州シングルモルト」といった入手困難な銘柄を466口限定で封入している。3980円（＋送料990円）という挑戦しやすい価格で、ウイスキーファンに“贅沢なドキドキ”を届ける。
■第146弾 ラインナップ：王道の「山崎・白州」布陣
・［超大吉×1］山崎18年
・［大大吉×2］山崎12年
・［大吉×2］白州シングルモルト
・［中吉×3］山崎シングルモルト
・［喜吉×3］響 JAPANESE HARMONY
・［福吉×4］イチローズモルト＆グレーン クラシカルエディション
・［緑吉×3］イチローズモルト＆グレーン リミテッドエディション
・［開吉×2］シングルモルトウイスキー桜尾
・［昇吉×5］ザ・マッカランダブルカスク12年
・［幸吉×7］ブレンデッドウイスキー矢部
・［宝吉×50］ブレンデッドウイスキー √（ルート）
・［栄×163］ライスブレンデッドウイスキー はなぐり
・［吉×221］グレーンウイスキー 巳乃霞
※全466口限定
※なくなり次第終了