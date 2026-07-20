◇サッカーFIFAワールドカップ2026 決勝 スペイン 1-0 アルゼンチン(日本時間20日、ニューヨーク/ニュージャージー・スタジアム)

史上最多の48か国がしのぎを削ったFIFAワールドカップは、スペインが2010年の南アフリカ大会以来となる16年ぶり2度目の栄冠。決勝戦の直後にはスペインとアルゼンチンの両選手が一触即発となる事態が起きました。

試合は終始ボールを保持したスペインが組織的な攻撃でアルゼンチンから主導権を握ります。90分間でゴールこそ生まれなかったものの、シュート数はスペインの15本に対して、アルゼンチンは0本でした。後半アディショナルタイムには、アルゼンチンのエンソ・フェルナンデス選手が2枚目のイエローカードをもらい退場となるなど、スペインが数的有利の状況で延長戦へ。そして延長後半1分にスペインのフェラン・トーレス選手が決勝ゴールを挙げ、試合を決めました。

問題となったのは試合終了直後。アルゼンチンのレアンドロ・パレデス選手は、歓喜するスペインの選手たちと一触即発の事態。口論となったエリック・ガルシア選手の喉付近につかみかかると、仲裁に入ったガビ選手に対しても感情むき出しで、ビブスを破くほどの力で引きずり倒す様子が中継映像に映し出されました。

粘り強い守備で スペイン の猛攻をしのぎ続けていた アルゼンチン ですが、連覇には届かず準優勝。試合中にはイエローカード7枚が掲示される( スペイン は0枚)など、フラストレーションもたまる中、後味の悪い形で大会を終えることとなりました。