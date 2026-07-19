堤真一、原菜乃華と共演！ 動画配信で暴走する“良いパパ”役で『もうパパ！』出演決定
原菜乃華が主演を務める今秋スタートのドラマ『もうパパ！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜22時15分）に、堤真一の出演が決定した。家族系動画チャンネルを開設する父親役を演じる。
【写真】『もうパパ！』でGP帯連ドラ初主演をかざる原菜乃華
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
動画配信で娘がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続けてきた父親と、そんな父親に振り回されながらも、「NO」と本音を言えない娘。令和のSNS社会の光と影を映し出す。
堤が演じるのは、主人公・紀子（原）の父・多良山良詫（たらやま・りょうた／56）。12年前、売れないピン芸人だった良詫は、不登校になった紀子を笑顔にしようと、動画サイト・U-tune（ユーチューン）で配信活動を開始。当時、小学生だった紀子が「もうパパ！」と怒る姿を投稿したことをきっかけに、“怒りんぼ紀子ちゃん”としてバズる。以来、家族系チャンネル『タラちゃんねる』を主宰し、紀子と掲げた夢であるチャンネル登録者数100万人を目指して活動を続けている。
動画配信に対する良詫の姿勢は、当初から一貫して“娘のニコニコ最優先”。紀子が辞めたくなったらいつでも動画配信を終了するというスタンスを公言している。そんな良詫は、世間から家族思いで理想的な“良いパパ”として親しまれているが、いつしかチャンネル登録者数100万人という“紀子との夢”をかなえることに固執。娘を笑顔にするためだったはずの動画配信は、話題作りや数字への執着へと無自覚にすり替わっていく。
人気者となった愛娘・紀子を外敵から守ろうとする“良いパパ”としての振る舞いも、結果的には『タラちゃんねる』の人気のために紀子の言動をコントロールすることにつながり、紀子が本音を打ち明けられなくなっている現実にも気づくことができない。そして、大学生になった紀子の初恋を動画のネタにしようとしたことをきっかけに、親子の間で大きな問題へと発展していく。
家庭ではバツ2のシングルファーザーで、紀子を含む4人の子どもを育てる良詫。実は、紀子の母であり2度目の結婚相手との離婚にも、『タラちゃんねる』が関係しているようで…。
動画配信と私生活、親と子、その境界を見失った末に暴走し、泥沼にはまっていく良詫。その姿に、視聴者も思わず「もうパパ！」と叫びたくなること間違いなし。スライム作りやASMR、ケーキ爆発ドッキリなどの動画企画にも全力で挑む堤の姿にも注目だ。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて今秋より毎週日曜22時15分放送。
※堤真一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堤真一
――娘役を演じる原菜乃華さんの印象は？
昔映画で共演していて、そのシーンは覚えてますが、まさかあの時の少女がこんなに大きくなっているとは！ と、びっくりしました。ということは、それだけ自分も年をとったってことですね（笑）。
――本作の設定やテーマを聞いた印象は？
演じる良詫は、僕と全く違う感覚・思考回路なので、その役を演じることはある種の勉強だと思っています。撮影中の今でも、「なぜ良詫からこの言葉が出てきたんだろう」と思うことがあって、自分の中に役を落とし込むことがかなり難しかったです。
――堤さんご自身も子育てされる中で、今回の役どころをどのように思われましたか？
僕の娘（長女）が10年ぐらい前、親子YouTuberのチャンネルを見ていたんです。最近たまたま次女と動画を見ていたらその人たちの動画が出てきて、動画の中の子どもたちが大きくなっても配信をしている姿を見て、不思議な世界だと思いました。ちょうどその後に本作のオファーがあったので、縁を感じました。
――『タラちゃんねる』の動画でさまざま企画を撮影しましたが、印象的なシーンは？
紀子の誕生日シーンでの、ケーキを爆発させるドッキリ企画は印象的です。ケーキの中に風船が入っていて1発でOKが出たので、風船の跳ね方などスタッフの方たちは撮影にあたり、相当研究をされたんだろうなと感じました。あと、ASMR。こういう企画を視聴者の方は楽しんで見てるんだ〜と思いました。
――注目ポイントや番組の見どころを教えてください。
子どもが親に反発したり、成長して旅立ったりとさまざまな自立の形があると思います。本作では、紀子が恋愛することがひとつのきっかけになり、自立の道を見つけます。特に紀子と同じ大学生の女性視聴者の方は、共感できる部分がたくさんあるのではないかと思っています。
【写真】『もうパパ！』でGP帯連ドラ初主演をかざる原菜乃華
本作は、『恋せぬふたり』（NHK）で第40回向田邦子賞を受賞し、連続テレビ小説『虎に翼』（NHK）などを手掛ける吉田恵里香による完全オリジナルのヒューマンファミリードラマ。
動画配信で娘がバズったことをきっかけに、“家族の幸せな日常”をエンタメ化し続けてきた父親と、そんな父親に振り回されながらも、「NO」と本音を言えない娘。令和のSNS社会の光と影を映し出す。
動画配信に対する良詫の姿勢は、当初から一貫して“娘のニコニコ最優先”。紀子が辞めたくなったらいつでも動画配信を終了するというスタンスを公言している。そんな良詫は、世間から家族思いで理想的な“良いパパ”として親しまれているが、いつしかチャンネル登録者数100万人という“紀子との夢”をかなえることに固執。娘を笑顔にするためだったはずの動画配信は、話題作りや数字への執着へと無自覚にすり替わっていく。
人気者となった愛娘・紀子を外敵から守ろうとする“良いパパ”としての振る舞いも、結果的には『タラちゃんねる』の人気のために紀子の言動をコントロールすることにつながり、紀子が本音を打ち明けられなくなっている現実にも気づくことができない。そして、大学生になった紀子の初恋を動画のネタにしようとしたことをきっかけに、親子の間で大きな問題へと発展していく。
家庭ではバツ2のシングルファーザーで、紀子を含む4人の子どもを育てる良詫。実は、紀子の母であり2度目の結婚相手との離婚にも、『タラちゃんねる』が関係しているようで…。
動画配信と私生活、親と子、その境界を見失った末に暴走し、泥沼にはまっていく良詫。その姿に、視聴者も思わず「もうパパ！」と叫びたくなること間違いなし。スライム作りやASMR、ケーキ爆発ドッキリなどの動画企画にも全力で挑む堤の姿にも注目だ。
ドラマ『もうパパ！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて今秋より毎週日曜22時15分放送。
※堤真一のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■堤真一
――娘役を演じる原菜乃華さんの印象は？
昔映画で共演していて、そのシーンは覚えてますが、まさかあの時の少女がこんなに大きくなっているとは！ と、びっくりしました。ということは、それだけ自分も年をとったってことですね（笑）。
――本作の設定やテーマを聞いた印象は？
演じる良詫は、僕と全く違う感覚・思考回路なので、その役を演じることはある種の勉強だと思っています。撮影中の今でも、「なぜ良詫からこの言葉が出てきたんだろう」と思うことがあって、自分の中に役を落とし込むことがかなり難しかったです。
――堤さんご自身も子育てされる中で、今回の役どころをどのように思われましたか？
僕の娘（長女）が10年ぐらい前、親子YouTuberのチャンネルを見ていたんです。最近たまたま次女と動画を見ていたらその人たちの動画が出てきて、動画の中の子どもたちが大きくなっても配信をしている姿を見て、不思議な世界だと思いました。ちょうどその後に本作のオファーがあったので、縁を感じました。
――『タラちゃんねる』の動画でさまざま企画を撮影しましたが、印象的なシーンは？
紀子の誕生日シーンでの、ケーキを爆発させるドッキリ企画は印象的です。ケーキの中に風船が入っていて1発でOKが出たので、風船の跳ね方などスタッフの方たちは撮影にあたり、相当研究をされたんだろうなと感じました。あと、ASMR。こういう企画を視聴者の方は楽しんで見てるんだ〜と思いました。
――注目ポイントや番組の見どころを教えてください。
子どもが親に反発したり、成長して旅立ったりとさまざまな自立の形があると思います。本作では、紀子が恋愛することがひとつのきっかけになり、自立の道を見つけます。特に紀子と同じ大学生の女性視聴者の方は、共感できる部分がたくさんあるのではないかと思っています。