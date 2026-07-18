『名探偵プリキュア！』第25話「キュアエクレールの正体」、キュアエクレールの正体がついに明かされる
アニメ「プリキュア」シリーズ第23弾『名探偵プリキュア！』（ABCテレビ・テレビ朝日系／毎週日曜8時30分）の第25話「キュアエクレールの正体」が、あす7月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】怪盗団ファントムから新たな予告状がくる 第25話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
■第25話「キュアエクレールの正体」あらすじ
7月19日、運命の日――ジェット先輩が作っていた香水がついに完成する。あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、ユリの香りによって、かつてキュアット探偵事務所にいたはずの記憶を失くした"名探偵"が見つかるかもしれないと推理していると、そこへ怪盗団ファントムからの予告状が飛んでくる。予告状には、「地図にある真（マコト）の地で世界をいただく」と書かれていた。
以前、事務所の2階で見つけた地図を開き、「真 (マコト)の地」がランドマコトタワーだと突き止めたあんなたち。急いで現場に駆けつけると、そこではすでにウソノワールが力をふるい、あたりはウソのオーラに覆われてしまっていた。あんなたちはプリキュアに変身し、ウソノワールへと立ち向かう。
帆羽くれあ、来栖エリザ、金田れい、家入しるくのうち、いったい誰がキュアエクレールなのか。いよいよキュアエクレールの正体が明らかに――！
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。
【動画】怪盗団ファントムから新たな予告状がくる 第25話予告映像
主人公・明智あんな（声：千賀光莉）は、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学2年生。誕生日に現れた妖精「ポチタン」と、部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップ…！ そこで出会ったのは、名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくる（声：本渡楓）だった。そんな中、事件発生!? 大切なものを盗まれて困っている人がいるみたい。事件は【怪盗団ファントム】のしわざ…!? 「困っている人を見逃せない…！」そんな思いから、あんなとみくるは名探偵プリキュアに変身する。
7月19日、運命の日――ジェット先輩が作っていた香水がついに完成する。あんな（声：千賀）とみくる（声：本渡）は、ユリの香りによって、かつてキュアット探偵事務所にいたはずの記憶を失くした"名探偵"が見つかるかもしれないと推理していると、そこへ怪盗団ファントムからの予告状が飛んでくる。予告状には、「地図にある真（マコト）の地で世界をいただく」と書かれていた。
以前、事務所の2階で見つけた地図を開き、「真 (マコト)の地」がランドマコトタワーだと突き止めたあんなたち。急いで現場に駆けつけると、そこではすでにウソノワールが力をふるい、あたりはウソのオーラに覆われてしまっていた。あんなたちはプリキュアに変身し、ウソノワールへと立ち向かう。
帆羽くれあ、来栖エリザ、金田れい、家入しるくのうち、いったい誰がキュアエクレールなのか。いよいよキュアエクレールの正体が明らかに――！
『名探偵プリキュア！』は、ABCテレビ・テレビ朝日系にて毎週日曜8時30分放送。