『仮面ライダーゼッツ』第44話「葬る」、記憶が抹消されるねむを救い出せ
今井竜太郎が主演を務める、『仮面ライダーゼッツ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時）の第44話「葬る」が、あす7月19日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】忘却の力に抗え！ 第44話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第44話「葬る」あらすじ
オブリビオンゴアナイトメアが忘却の力を発動。ねむ（堀口真帆）の記憶が抹消され、周囲の物や人々が次々と消滅していく。
そんなことは望んでいない！ねむは必死に抗おうと、ジーク（天野浩成）やノクス（古川雄輝）に思いを訴える。そして、そんなねむを救おうとする莫（今井）は…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。
【動画】忘却の力に抗え！ 第44話予告
冴えない日常を送る普通の好青年（自称）の万津莫（今井竜太郎）は、自分で夢をコントロールできる明晰夢の力で、眠りにつくと無敵のエージェントに。夢の世界に現れた悪夢”を現実のものにしようとする怪人・ナイトメアの侵略を阻止するため、莫は夢の中で手に入れたベルトで「仮面ライダーゼッツ」に変身する！
■第44話「葬る」あらすじ
オブリビオンゴアナイトメアが忘却の力を発動。ねむ（堀口真帆）の記憶が抹消され、周囲の物や人々が次々と消滅していく。
そんなことは望んでいない！ねむは必死に抗おうと、ジーク（天野浩成）やノクス（古川雄輝）に思いを訴える。そして、そんなねむを救おうとする莫（今井）は…!?
『仮面ライダーゼッツ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時放送。