ドライブ気分で車に乗っていたチワワ。しかし、到着した場所が病院だと気付いた途端、まるで悟りを開いたかのような表情を見せることとなりました。

あまりにも分かりやすいリアクションが反響を呼び、話題の投稿は記事執筆時点で4万再生を突破。「絶望感MAX」「遠い目してるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『車でドライブだ！』と思っていた犬→到着したのが『病院』と気づいた瞬間…この世の終わりのような『絶望』】

病院だと気付いた瞬間

TikTokアカウント「chumkote」に投稿されたのは、チワワの「チャム」くんと「こてつ」くんのお姿。この日、車でお出かけをしていた2匹でしたが、到着した場所が病院だと気付くと、チャムくんがあまりにも分かりやすい反応を見せたそうです。

車内では、こてつくんがのんびりと横になってくつろぐ一方、チャムくんは後ろ足を前へ投げ出し、人間のように背もたれへ寄りかかって座っていたといいます。その独特な座り方だけでも思わず目を引きますが、どこか遠くを見つめる表情には、すでに現実を受け入れたような雰囲気が漂っていたのでした。

まるで悟りを開いたようなお顔

チャムくんはその後も姿勢を崩すことなく、ゆっくりと瞬きをしながら前方を見つめ続けていたそう。やがて顔を窓の外へ向け、遠くを眺めるように一点を見つめる様子は、「病院だったか…」と悟ってしまったかのようにも見えて、思わずクスッとしてしまいます。

車内にはどこかシュールな空気が漂っている一方で、隣で眠るように横たわるこてつくんとの対照的な姿も印象的。チャムくんの"この世の終わり"のような表情が、より際立つ光景となっていたのでした。

実はチャムくんは、別の日にも豊かな表情で話題となっていました。大好きなお兄ちゃんが東京へ帰ることを察したように、抱っこされたまま潤んだ瞳でじっと見つめる姿を見せたことがあったそうです。

前足をちょこんと胸の前で揃え、静かに身を委ねながら見つめる様子は、「帰ってほしくない」と伝えているようにも感じられます。病院で見せた絶望顔も、お兄ちゃんを見送る切ない瞳も、チャムくんの表情豊かな魅力を感じさせる一幕だったのでした。

話題となった投稿には「めちゃめちゃ黄昏れてしまってますやん」「いい顔しすぎなのよ笑」「なんて切ないお顔ｗ」「遠くを見つめた潤んだ目が切ない」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「chumkote」では、チャムくんとこてつくんの日常をはじめ、思わず笑ったりほっこりしたりする投稿が数多く公開されています。2匹の愛らしい表情や仲睦まじい姿が気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「chumkote」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。