吉沢亮「震えが止まらなかった」大先輩が一斉にひざまずく“異様な光景”回顧【キングダム 魂の決戦】
【モデルプレス＝2026/07/18】俳優の吉沢亮が7月17日、都内にて行われた映画『キングダム 魂の決戦』初日舞台挨拶に、主演の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）をはじめ、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、山田裕貴、三吉彩花、豊川悦司、坂口憲二、要潤、小栗旬、そしてメガホンをとった佐藤信介監督とともに登壇。大先輩からひざますがれたという撮影を振り返った。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト11人集結
シリーズ第5作目となる今作は、前作までの4作品で累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破した人気シリーズの最新作。
イベントでは、坂口が注目してほしいシーンについて「六将がそろうシーン」と挙げ、「王の正面にドーンと座っていて、ドキドキしながらやっていました」と撮影を振り返ると、秦国王・嬴政（えいせい）役の吉沢は「いや、とんでもない景色でしたよ」と笑顔。
続けて「大先輩が僕に向かって全員ひざまずいて、震えが止まらなかったです」と冗談交じりに明かし、会場を笑わせた。
一方で、「王室のシーンは緊張感しかない。本当に大先輩がバーッといらっしゃる中で、一番偉そうにしなきゃいけない人間なので」と、王を演じるプレッシャーも告白。「皆さまからビンビン刺激をいただいて、僕も成長させてもらっています」と共演者への感謝を語った。
司会を務めた日本テレビの徳島えりかアナウンサーから「今日は謙虚な王様ですね」と声を掛けられると、「普段から謙虚です」と返し、再び笑いを誘っていた。
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントでは、公開初日の15時時点で興行収入8.3億円を記録し、前作『キングダム 大将軍の帰還』の初日対比124％という好スタートを切ったことも発表された。（modelpress編集部）
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◆吉沢亮「震えが止まらなかった」大先輩が一斉にひざまずく“異様な光景”回顧
シリーズ第5作目となる今作は、前作までの4作品で累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破した人気シリーズの最新作。
続けて「大先輩が僕に向かって全員ひざまずいて、震えが止まらなかったです」と冗談交じりに明かし、会場を笑わせた。
一方で、「王室のシーンは緊張感しかない。本当に大先輩がバーッといらっしゃる中で、一番偉そうにしなきゃいけない人間なので」と、王を演じるプレッシャーも告白。「皆さまからビンビン刺激をいただいて、僕も成長させてもらっています」と共演者への感謝を語った。
司会を務めた日本テレビの徳島えりかアナウンサーから「今日は謙虚な王様ですね」と声を掛けられると、「普段から謙虚です」と返し、再び笑いを誘っていた。
◆山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントでは、公開初日の15時時点で興行収入8.3億円を記録し、前作『キングダム 大将軍の帰還』の初日対比124％という好スタートを切ったことも発表された。（modelpress編集部）
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