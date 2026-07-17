山崎賢人「キングダム」新シリーズで“進化”実感「歴史の中でもかなり進化している」吉沢亮・橋本環奈ら豪華キャスト集結【キングダム 魂の決戦】
【モデルプレス＝2026/07/17】俳優の山崎賢人（※「崎」は正式には「たつさき」）が主演を務める映画『キングダム 魂の決戦』初日舞台挨拶が7月17日、都内にて行われ、山崎をはじめ、吉沢亮、橋本環奈、志尊淳、神尾楓珠、山田裕貴、三吉彩花、豊川悦司、坂口憲二、要潤、小栗旬、そしてメガホンをとった佐藤信介監督が登壇した。
【写真】映画「キングダム」豪華キャスト11人集結
シリーズ第5作目となる今作は、前作までの4作品で累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破した人気シリーズの最新作。公開初日を迎え、山崎は「キングダム新章開幕です！最高の作品ができたと思っている」と胸を張った。
初めて『キングダム』を観る人へ向けた見どころを聞かれると、「初めて『キングダム』を観る皆様…」とタイトルかのごとく切り出した山崎。すかさず山田から「大喜利が始まるの？（笑）」とツッコミが飛び、会場から温かな笑いが起こった。
気を取り直して、山崎は「たくさんの方々が『キングダム』を観てきてくれたと思うんですが、今作から観る方でも、冒頭で今までの流れを丁寧に描いているので楽しめる」と説明。さらに「どんどんスケールアップしているんですけど、どの日本映画に限らず、どの映画でも見たことないんじゃないかという馬のアクションがかなり魅力的に描かれている。映画館に来て絶対に観るべき」と力を込め、「この馬という部分は、キングダムの歴史の中でもかなり進化している部分だと思う」とアピールした。
また、吉沢は「明らかにレベルアップしたと思うのは、CGの使い方。今までとは比較にならないぐらい大きな戦場で戦っている」、橋本は「全部にビックリするんじゃないですかね。音楽も重厚感あふれる作品にぴったり。アクションだけではなく泣けるストーリーもたくさんある」と作品の魅力を紹介した。
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントでは、公開初日の15時時点で興行収入8.3億円を記録し、前作『キングダム 大将軍の帰還』の初日対比124％という好スタートを切ったことも発表された。（modelpress編集部）
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◆山崎賢人「キングダム新章開幕です！
シリーズ第5作目となる今作は、前作までの4作品で累計動員1,734万人、興行収入245億円を突破した人気シリーズの最新作。公開初日を迎え、山崎は「キングダム新章開幕です！最高の作品ができたと思っている」と胸を張った。
気を取り直して、山崎は「たくさんの方々が『キングダム』を観てきてくれたと思うんですが、今作から観る方でも、冒頭で今までの流れを丁寧に描いているので楽しめる」と説明。さらに「どんどんスケールアップしているんですけど、どの日本映画に限らず、どの映画でも見たことないんじゃないかという馬のアクションがかなり魅力的に描かれている。映画館に来て絶対に観るべき」と力を込め、「この馬という部分は、キングダムの歴史の中でもかなり進化している部分だと思う」とアピールした。
また、吉沢は「明らかにレベルアップしたと思うのは、CGの使い方。今までとは比較にならないぐらい大きな戦場で戦っている」、橋本は「全部にビックリするんじゃないですかね。音楽も重厚感あふれる作品にぴったり。アクションだけではなく泣けるストーリーもたくさんある」と作品の魅力を紹介した。
◆山崎賢人主演「キングダム 魂の決戦」
今作では、原作屈指の人気エピソードである「合従軍編」が描かれ、秦国に絶体絶命の危機が襲来。秦以外の全ての国（楚・趙・魏・韓・燕・斉）が打倒秦を掲げて手を結び、「秦vs六国」というシリーズ最大規模のスケールで秦国存亡を懸けた大攻防戦が繰り広げられる。
イベントでは、公開初日の15時時点で興行収入8.3億円を記録し、前作『キングダム 大将軍の帰還』の初日対比124％という好スタートを切ったことも発表された。（modelpress編集部）
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