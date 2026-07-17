ホロライブ・綺々羅々ヴィヴィ、西川貴教の「THE FIRST TAKE」に驚愕「55歳であの筋肉維持できる!?」
「ホロライブ」所属のVTuber・綺々羅々ヴィヴィさんが、17日までに行ったゲーム実況中の雑談で、歌手・西川貴教の「THE FIRST TAKE」を見たことを報告。西川の若々しさに驚きの声を上げた。
【動画】西川貴教の年齢を知り驚くヴィヴィさん（8：09ごろ）
10日に更新されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で代表曲の「HOT LIMIT」を披露した西川。衰え知らずの声量と肉体、当時と変わらない特徴的な衣装などが話題を呼び、公開からわずか3日で1000万回再生を突破している。
そんな話題沸騰中の動画を、ヴィヴィさんも先日拝見したそうで「55歳!? 若ぁ見た目！ 55歳であの筋肉維持できる？ とんでもない努力必要じゃない」「男前やし、二の腕、腹筋、胸板すごくてあの衣装も似合ってた」など驚きと絶賛の声を上げていた。
リスナーの中には同じく「THE FIRST TAKE」を視聴済みのファンもいたようで「肌のハリも違う」「アニキは年取るにつれて筋肉が増えてる」「マイナス10歳は若く見える」「ヴィヴィちゃんのホットリミット聴いてみてえなあ！」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」
【動画】西川貴教の年齢を知り驚くヴィヴィさん（8：09ごろ）
10日に更新されたYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で代表曲の「HOT LIMIT」を披露した西川。衰え知らずの声量と肉体、当時と変わらない特徴的な衣装などが話題を呼び、公開からわずか3日で1000万回再生を突破している。
リスナーの中には同じく「THE FIRST TAKE」を視聴済みのファンもいたようで「肌のハリも違う」「アニキは年取るにつれて筋肉が増えてる」「マイナス10歳は若く見える」「ヴィヴィちゃんのホットリミット聴いてみてえなあ！」などのコメントが流れている。
引用：YouTubeチャンネル「Vivi Ch. 綺々羅々ヴィヴィ - FLOW GLOW」