佐藤勝利、timeleszメンバーからのサプライズメッセージに感激 一緒に主演映画の鑑賞を約束
8人組グループ・timeleszの佐藤勝利と俳優の原菜乃華が17日、都内で行われた映画『君と花火と約束と』初日舞台あいさつに登壇した。イベントでは登壇者へのサプライズとしてtimeleszの松島聡、原嘉孝、猪俣周杜、篠塚大輝のビデオメッセージが上映された。
【集合ショット】大きな花火玉を持って…誇らしげな顔を浮かべる佐藤勝利＆原菜乃華ら
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
後ろのスクリーンに4人の姿が映し出されると生中継かと思った佐藤は「え！」と声をあげ、手を振ったり一生懸命に話しかける場面も。原嘉孝は「僕たちも一緒に映画館の大きなスクリーンで見たい。メンバーと一緒に行きましょう、これは約束です！」と小指を掲げたり、呼びかけたりしながらそろって映画鑑賞に誘った。
佐藤は「わぁ、ありがとう、うんうん、聞こえてるよ」とニコニコ。「本当に来てくれるならうれしい。4人とも同じ日があるんですかね」と半信半疑ながら「みんなと行くと目立つからな。周杜って目立ちたいタイプなので気にしないんです。話しかけられたい人。しの（篠塚）も目立つので…でも行きたいと言ってくれるのはうれしい」と苦笑。
「もともとムビチケを渡そうと思っていたので照れるところもあるので…まずは1人で行きかもしれないですがスケジュール次第で、もしかしたら何人かで行くかも」と話した。
また、松島の「まず勝利自身が声優を初めてやったことが僕自身うれしかった」という言葉を受け「うれしいですね。ずっと一緒に活動をしている仲間から改めて自分の活動を、僕もそうですが横でみていたので改めて言ってくれるのはうれしい」とかみ締めた。「生中継かと思った」と笑う横澤夏子に、佐藤は「原ちゃんと会話がかみ合わないので、ああ、収録なんだと思いました（笑）」と納得していた。
さらに、8月2日、3日に開催される長岡花火大会とのコラボレーションが実現。楽曲に合わせて花火を打ち上げるミュージックスターマイン演出を実施する。さらに、同曲のデジタル配信も決定した。
【集合ショット】大きな花火玉を持って…誇らしげな顔を浮かべる佐藤勝利＆原菜乃華ら
原作は真戸香氏による小説『君と花火と約束と』（小学館「ガガガ文庫」刊）。新潟「長岡まつり大花火大会」を舞台とした切ないラブストーリーとなっており、佐藤は主人公の高校生・夏目誠、原はヒロイン・煌役の声優を務める。佐藤にとっては、アニメ映画初主演となる。
佐藤は「わぁ、ありがとう、うんうん、聞こえてるよ」とニコニコ。「本当に来てくれるならうれしい。4人とも同じ日があるんですかね」と半信半疑ながら「みんなと行くと目立つからな。周杜って目立ちたいタイプなので気にしないんです。話しかけられたい人。しの（篠塚）も目立つので…でも行きたいと言ってくれるのはうれしい」と苦笑。
「もともとムビチケを渡そうと思っていたので照れるところもあるので…まずは1人で行きかもしれないですがスケジュール次第で、もしかしたら何人かで行くかも」と話した。
また、松島の「まず勝利自身が声優を初めてやったことが僕自身うれしかった」という言葉を受け「うれしいですね。ずっと一緒に活動をしている仲間から改めて自分の活動を、僕もそうですが横でみていたので改めて言ってくれるのはうれしい」とかみ締めた。「生中継かと思った」と笑う横澤夏子に、佐藤は「原ちゃんと会話がかみ合わないので、ああ、収録なんだと思いました（笑）」と納得していた。
さらに、8月2日、3日に開催される長岡花火大会とのコラボレーションが実現。楽曲に合わせて花火を打ち上げるミュージックスターマイン演出を実施する。さらに、同曲のデジタル配信も決定した。