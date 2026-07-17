同期・広瀬すずへの劣等感…人気モデルが15歳で発症した壮絶な病
世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな人生と、そこに隠されている“秘密”を紐解く新作オリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』（ABEMA）第5話が18日、放送される。
【写真】藤井サチ、イケメン実業家夫と2ショットも
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
18日放送の第5話では、現在、第1子の出産を控える人気モデルでスーパーセレブの藤井サチに密着する。彼女のきらびやかな14年間のモデル人生の裏には、15歳で発症した壮絶な摂食障害の過去があった。同期である広瀬すずや岡崎紗絵が目覚ましい活躍を遂げる中で抱いた、強い焦りと劣等感。評価される立場ゆえに「もっと痩せなければ価値がない」という強迫観念に縛られたという過去が赤裸々に語られる。そして、身も心もボロボロだった暗闇の10代から、彼女を救い出したある出会いとは…？
『CELEB SECRET』第5話はABEMAにて18日21時放送。
【写真】藤井サチ、イケメン実業家夫と2ショットも
『CELEB SECRET』は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る「ABEMA」オリジナルの新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは？
『CELEB SECRET』第5話はABEMAにて18日21時放送。