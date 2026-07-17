ドウェイン・ジョンソン、筋肉バキバキ！ 『モアナ』実写版マウイ登場シーンが初公開
＜超＞実写映画『モアナと伝説の海』が、7月31日にいよいよ劇場公開を迎える。“海に選ばれた”少女モアナ役には、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。さらに、アニメーション版で半神半人の伝説の英雄マウイの声を担当したドウェイン・ジョンソンが、マウイ役として再演を果たす。二人の来日も決まっており、期待が高まっている中だが、公開まで2週間となった今回、これから始まるモアナとマウイの冒険に期待が高まる本邦初公開の本編映像が初公開された。
【写真】舟を軽々と持ち上げるマウイ 『モアナと伝説の海』本編映像「神がこの俺に舟を！」
ディズニーの名作アニメーションを＜超＞実写版ならではの圧巻スケールで描き出した本作。今回公開されたのは、その主人公モアナと、彼女の冒険に大きくかかわることとなるマウイの記念すべき“初対面”する一幕。アニメーション版でもおなじみの名シーンだ。
愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していった“海に選ばれた”少女モアナ。彼女が探していたのが、半神半人の伝説の英雄マウイだ――。とある島に行き着いたモアナの元に、突然姿を現したマウイ。圧倒的肉体を誇るドウェイン・ジョンソンが生身で演じていることで、より逞しさとオーラを増した彼が逆光の中から姿を現した瞬間、その圧倒的なオーラに目を奪われる。
そんなマウイだが、モアナの舟を見つけ「舟だ！ 神がこの俺に舟を！」と声を張り上げたかと思えば、モアナに対し、人間はいらない（欲しいのは舟だけ）と言ってみたり、モアナが可愛がっているニワトリのヘイヘイを「ウマそうだ」と食べ物扱いしてみたり…と、やりたい放題。
アニメーション版でも大人気染みのマウイのユーモアあふれる軽快な口調やキャラクター性が、ドウェインの強靭な肉体と豊かな表現力が相まって、より進化していることが存分に伝わる映像となっている。初対面から火花を散らすモアナとマウイが、この先どのようにして手を取り合い、過酷な冒険を乗り越えていくのか期待が高まる。
名優ドウェイン・ジョンソン演じるマウイにも注目の、この夏必見のミュージカル・アドベンチャー映画『モアナと伝説の海』。世界中が待ち望んだ“モア夏 2026”が、いよいよ幕を開ける――。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
ディズニーの名作アニメーションを＜超＞実写版ならではの圧巻スケールで描き出した本作。今回公開されたのは、その主人公モアナと、彼女の冒険に大きくかかわることとなるマウイの記念すべき“初対面”する一幕。アニメーション版でもおなじみの名シーンだ。
愛する家族と島を救うため、大海原へと繰り出していった“海に選ばれた”少女モアナ。彼女が探していたのが、半神半人の伝説の英雄マウイだ――。とある島に行き着いたモアナの元に、突然姿を現したマウイ。圧倒的肉体を誇るドウェイン・ジョンソンが生身で演じていることで、より逞しさとオーラを増した彼が逆光の中から姿を現した瞬間、その圧倒的なオーラに目を奪われる。
そんなマウイだが、モアナの舟を見つけ「舟だ！ 神がこの俺に舟を！」と声を張り上げたかと思えば、モアナに対し、人間はいらない（欲しいのは舟だけ）と言ってみたり、モアナが可愛がっているニワトリのヘイヘイを「ウマそうだ」と食べ物扱いしてみたり…と、やりたい放題。
アニメーション版でも大人気染みのマウイのユーモアあふれる軽快な口調やキャラクター性が、ドウェインの強靭な肉体と豊かな表現力が相まって、より進化していることが存分に伝わる映像となっている。初対面から火花を散らすモアナとマウイが、この先どのようにして手を取り合い、過酷な冒険を乗り越えていくのか期待が高まる。
名優ドウェイン・ジョンソン演じるマウイにも注目の、この夏必見のミュージカル・アドベンチャー映画『モアナと伝説の海』。世界中が待ち望んだ“モア夏 2026”が、いよいよ幕を開ける――。
映画『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。