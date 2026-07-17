スガシカオ、「夜空ノムコウ」などキャリア初期の代表曲を披露 「YOKOHAMA UNITE音楽祭」追加席を緊急発売
7月25日に横浜BUNTAIにて、「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao ＆ The Family Sugar ONE NIGHT LIVE！」が開催。7月15日にリリースされた30周年キックオフアルバム『BEST SESSIONS！』収録曲を中心に、キャリア初期ベストセレクションを届ける特別なステージを披露する。
【写真】桜井和寿＆スガシカオ、仲良し2ショット！
デビュー当時から約10年間にわたりスガシカオの音楽を支えたバンド「The Family Sugar」が再集結し、キャリア初期を彩った名曲群を現在のグルーヴで蘇らせる。本公演はスガシカオ30周年イヤーを象徴する特別なステージ。
本人は自身のSNSで「頭の中は、この音楽祭のことでいっぱいです」と投稿。「デビュー30周年のキックオフ」「生誕を祝う節目」「The Family Sugarの再集結」という3つの要素が重なる、本人にとってもファンにとっても特別な一夜となる。
一般発売チケットは好評につき完売となり、現在は追加販売となった「機材解放席」と「注釈付き指定席」を最終販売中。本公演を体験できる貴重な機会だも残りわずかとなっている。
7月15日にリリースされた30周年キックオフスペシャルアルバム『BEST SESSIONS！』は、The Family Sugarとともに、キャリア初期の代表曲13曲をスタジオライブ形式で新たにレコーディングした作品。
「夜空ノムコウ」「黄金の月」「あまい果実」「アシンメトリー」「19才」「午後のパレード」――世代を超えて愛される名曲群を収録した本作。デビューから約10年間を彩った楽曲群を、現在のスガ シカオとThe Family Sugarだからこそ表現できるグルーヴで再構築した、まさにキャリア初期のベストセレクションだ。
先日出演したNHK『あさイチ』では、スタジオでの生パフォーマンス5曲に加え、自身の音楽人生や楽曲制作について語るトーク、さらには視聴者から寄せられた人生相談にも真摯に向き合い、およそ75分にわたる“スガ シカオ スペシャル”が放送。番組内で披露された楽曲の多くは『BEST SESSIONS！』にも収録されており、その歌声や言葉、圧倒的なグルーヴに改めて多くの反響が寄せられた。
ライブでは『BEST SESSIONS！』収録曲や、「PROGRESS」をはじめとするキャリアの代表曲も交えながら、約20曲規模のステージを予定。1997年から2007年頃までのキャリア初期を総括するベストセレクションを披露する。
また、公演に向けて、スガシカオ本人が出演するQ＆A動画も順次公開予定。動画では、NHK『あさイチ』生放送直後のインタビューや、新アルバム『BEST SESSIONS！』の聴きどころ、本公演の見どころなどを語り、ライブをより深く楽しむためのメッセージを届ける。ライブ当日まで続く情報発信を通じて、30周年イヤーの幕開けを盛り上げていく。
「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao ＆ The Family Sugar ONE NIGHT LIVE！」は、横浜BUNTAIにて7月25日開催。
デビュー当時から約10年間にわたりスガシカオの音楽を支えたバンド「The Family Sugar」が再集結し、キャリア初期を彩った名曲群を現在のグルーヴで蘇らせる。本公演はスガシカオ30周年イヤーを象徴する特別なステージ。
本人は自身のSNSで「頭の中は、この音楽祭のことでいっぱいです」と投稿。「デビュー30周年のキックオフ」「生誕を祝う節目」「The Family Sugarの再集結」という3つの要素が重なる、本人にとってもファンにとっても特別な一夜となる。
一般発売チケットは好評につき完売となり、現在は追加販売となった「機材解放席」と「注釈付き指定席」を最終販売中。本公演を体験できる貴重な機会だも残りわずかとなっている。
7月15日にリリースされた30周年キックオフスペシャルアルバム『BEST SESSIONS！』は、The Family Sugarとともに、キャリア初期の代表曲13曲をスタジオライブ形式で新たにレコーディングした作品。
「夜空ノムコウ」「黄金の月」「あまい果実」「アシンメトリー」「19才」「午後のパレード」――世代を超えて愛される名曲群を収録した本作。デビューから約10年間を彩った楽曲群を、現在のスガ シカオとThe Family Sugarだからこそ表現できるグルーヴで再構築した、まさにキャリア初期のベストセレクションだ。
先日出演したNHK『あさイチ』では、スタジオでの生パフォーマンス5曲に加え、自身の音楽人生や楽曲制作について語るトーク、さらには視聴者から寄せられた人生相談にも真摯に向き合い、およそ75分にわたる“スガ シカオ スペシャル”が放送。番組内で披露された楽曲の多くは『BEST SESSIONS！』にも収録されており、その歌声や言葉、圧倒的なグルーヴに改めて多くの反響が寄せられた。
ライブでは『BEST SESSIONS！』収録曲や、「PROGRESS」をはじめとするキャリアの代表曲も交えながら、約20曲規模のステージを予定。1997年から2007年頃までのキャリア初期を総括するベストセレクションを披露する。
また、公演に向けて、スガシカオ本人が出演するQ＆A動画も順次公開予定。動画では、NHK『あさイチ』生放送直後のインタビューや、新アルバム『BEST SESSIONS！』の聴きどころ、本公演の見どころなどを語り、ライブをより深く楽しむためのメッセージを届ける。ライブ当日まで続く情報発信を通じて、30周年イヤーの幕開けを盛り上げていく。
「YOKOHAMA UNITE音楽祭 2026 presents スガ シカオ 30th ANNIVERSARY Shikao ＆ The Family Sugar ONE NIGHT LIVE！」は、横浜BUNTAIにて7月25日開催。