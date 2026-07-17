なすの甘みと美味しさが際立つ！とろとろなすとたっぷりの薬味で味わう「なすとツナのたたき」
料理YouTubeチャンネル「Koh Kentetsu Kitchen【料理研究家コウケンテツ公式チャンネル】」が、「コウケンテツ流夏の薬味レシピ！ツナ缶で旨みが倍増！とろとろなすとツナのたたきの作り方」と題した動画を公開しました。料理研究家のコウケンテツさんが、メインのおかずと副菜の間に位置する「1.5列目キングおかず」として、「なすとツナのたたき」のレシピを紹介しています。
調理工程では、まず玉ねぎ、みょうが、青じそなどの薬味を準備します。続いて、斜め薄切りにしたなすを多めのサラダ油で焼いていきます。コウさんは、なすを美味しく焼くためのコツについて「最初は油を一気に吸ってしまうので油が足りないように思えるが、水分とともに出てくるので足さずにじっくり焼く」と伝授しました。両面がこんがりと焼けたらお皿に並べます。
本場の高知では、焼いたあじの開きをほぐして散らすそうですが、今回はお手軽にツナ缶を使用します。焼いたなすの上にツナ、玉ねぎ、みょうが、青じそ、しょうがのすりおろしをたっぷりと盛り付け、しょうゆ、酢、砂糖で作ったシンプルなタレをかければ完成です。
実食したコウさんは、なすで薬味を巻いて口に運ぶと「なすの甘みと美味しさが際立つ」「ツナもさっぱり食べられる」と絶賛。「お酒にも合うし、そうめんに絡めるのもおすすめ」とアレンジも提案しています。手軽に作れてさっぱり美味しい一品を、ぜひご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす：2本
・玉ねぎ：1/4個
・みょうが：1個
・青じそ：2～3枚
・サラダ油：大さじ2
・ツナ缶：小1缶
・しょうがのすりおろし：1かけ
・しょうゆ：大さじ1
・酢：大さじ1
・砂糖：小さじ1/2
［作り方］
1. 玉ねぎは薄切りにして水にさらし、辛味を抜く。
2. みょうがは小口切り、青じそは巻いてから細切りにする。
3. なすはヘタを取り、斜め薄切りにする。
4. フライパンにサラダ油（大さじ2）を中火で熱し、なすを並べる。
5. こんがりするまで2分ほど焼き、裏返して裏面もこんがり焼く（油を足さずにじっくり焼くのがポイント）。
6. ボウルにしょうゆ、酢、砂糖を入れてよく混ぜ、砂糖を溶かしてタレを作る。
7. お皿に焼いたなすを並べ、ほぐしたツナ、水気を切った玉ねぎ、みょうが、青じそ、しょうがのすりおろしをトッピングする。
8. (6)のタレを全体にかけて完成。
調理工程では、まず玉ねぎ、みょうが、青じそなどの薬味を準備します。続いて、斜め薄切りにしたなすを多めのサラダ油で焼いていきます。コウさんは、なすを美味しく焼くためのコツについて「最初は油を一気に吸ってしまうので油が足りないように思えるが、水分とともに出てくるので足さずにじっくり焼く」と伝授しました。両面がこんがりと焼けたらお皿に並べます。
本場の高知では、焼いたあじの開きをほぐして散らすそうですが、今回はお手軽にツナ缶を使用します。焼いたなすの上にツナ、玉ねぎ、みょうが、青じそ、しょうがのすりおろしをたっぷりと盛り付け、しょうゆ、酢、砂糖で作ったシンプルなタレをかければ完成です。
実食したコウさんは、なすで薬味を巻いて口に運ぶと「なすの甘みと美味しさが際立つ」「ツナもさっぱり食べられる」と絶賛。「お酒にも合うし、そうめんに絡めるのもおすすめ」とアレンジも提案しています。手軽に作れてさっぱり美味しい一品を、ぜひご家庭でも試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・なす：2本
・玉ねぎ：1/4個
・みょうが：1個
・青じそ：2～3枚
・サラダ油：大さじ2
・ツナ缶：小1缶
・しょうがのすりおろし：1かけ
・しょうゆ：大さじ1
・酢：大さじ1
・砂糖：小さじ1/2
［作り方］
1. 玉ねぎは薄切りにして水にさらし、辛味を抜く。
2. みょうがは小口切り、青じそは巻いてから細切りにする。
3. なすはヘタを取り、斜め薄切りにする。
4. フライパンにサラダ油（大さじ2）を中火で熱し、なすを並べる。
5. こんがりするまで2分ほど焼き、裏返して裏面もこんがり焼く（油を足さずにじっくり焼くのがポイント）。
6. ボウルにしょうゆ、酢、砂糖を入れてよく混ぜ、砂糖を溶かしてタレを作る。
7. お皿に焼いたなすを並べ、ほぐしたツナ、水気を切った玉ねぎ、みょうが、青じそ、しょうがのすりおろしをトッピングする。
8. (6)のタレを全体にかけて完成。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
Direction 江藤 一也 kaz.eto ( https://www.instagram.com/etooo.kazuya）
youtube.com/@kohkentetsukitchen YouTube