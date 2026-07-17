レインボー・池田直人、32年間食べられなかった食べ物を克服「震えながら食べました」 コンビそろって苦手で「ジャンボを置いて一足先に」
お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかお、池田直人が17日、都内で行われた映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（24日公開）パウっと日本最速親子試写 in 世田谷区に登壇。32年間食べられなかった食べ物を克服したと明かした。
【写真】満面の笑み！がおーポーズをするレインボー池田
イベントでは、同作品のキャラクター・マーシャルの「諦めなければ必ずできる」という言葉にちなみ、“諦めないからこそできたこと”についてトークを展開。ジャンボは高校時代に“5キロラーメン”にチャレンジしたことを話し、「本当に大変でしたけど、諦めずに完食して賞金5000円もらって、見ていたサラリーマンに『感動した』と言われて1万円をもらったことがあります」とエピソードを披露した。
一方で池田は、「今年33歳になるんですけど、実は32年間食べられなかった食べ物がありまして」と口を開き、「コンビそろって梅干しが大嫌いだったんですけど、ちょっと良い梅干しが届いたんで、震えながら『食べてみるか』と思って食べたところ、おいしいぞとなって」と克服したことを明かした。そして「ジャンボを置いて一足先に食べられるようになりました」とにやりと笑った。
今作は、人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾。テレ東系で放送中、各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、それぞれの特技を活かし、力を合わせてトラブルに立ち向かう。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす島〈ダイノ・アイランド〉。島にあるダイヤモンドを欲するライバール市長が、発掘のためにダイナマイトを大爆破。火山が噴火して大ピンチの状況になるが、パウ・パトロールの仲間たちが、心優しい恐竜たちと島をレスキューする。
【写真】満面の笑み！がおーポーズをするレインボー池田
イベントでは、同作品のキャラクター・マーシャルの「諦めなければ必ずできる」という言葉にちなみ、“諦めないからこそできたこと”についてトークを展開。ジャンボは高校時代に“5キロラーメン”にチャレンジしたことを話し、「本当に大変でしたけど、諦めずに完食して賞金5000円もらって、見ていたサラリーマンに『感動した』と言われて1万円をもらったことがあります」とエピソードを披露した。
今作は、人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾。テレ東系で放送中、各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、それぞれの特技を活かし、力を合わせてトラブルに立ち向かう。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす島〈ダイノ・アイランド〉。島にあるダイヤモンドを欲するライバール市長が、発掘のためにダイナマイトを大爆破。火山が噴火して大ピンチの状況になるが、パウ・パトロールの仲間たちが、心優しい恐竜たちと島をレスキューする。