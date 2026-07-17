大島優子、子どものお悩み相談を“パウっと”解決「立派なパウ・パトロールのメンバーです」 熱量にジャンボがツッコミ「目力がすごいのよ」
元AKB48で俳優の大島優子（37）が17日、都内で行われた映画『パウ・パトロール ザ・ダイノ・ムービー』（24日公開）パウっと日本最速親子試写 in 世田谷区に登壇。子どもの悩みに対してアドバイスを送った。
【写真】かわいい…！太陽のような笑顔をみせた大島優子
3歳と1歳の子どもの母親である大島は、親子そろってパウ・パトファンだという。今作ではハーパー役として出演しており、出演が決まった時は子どもに報告したそう。「『ママね、パウ・パトロールのみんなとお仕事するんだ』って言ったら、喜んでました」とにっこり。
イベントでは、「“パウっと”解決するお悩み相談コーナー」として大島が子どもの悩みを解決。「パウ・パトロールのメンバーになりたいんですけど、どうしたらいいですか？」と相談され、大島は「パウ・パトロールのみんなってすごく優しいでしょ？」と話し「ママとパパのお手伝い、よく協力する？」と尋ねると、子どもは「する」と返答。
大島は「あなたは立派なパウ・パトロールのメンバーです。これからもママとパパのお手伝いして、お勉強もして、いっぱいご飯を食べて、元気に運動して」と徐々に力を込めながら話すと、ともに登壇していたレインボー・ジャンボたかおが「目力が強いです、目力がすごいのよ」とツッコミ、会場の笑いを誘った。
今作は、人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾。テレ東系で放送中。各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、それぞれの特技を活かし、力を合わせてトラブルに立ち向かう。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす島〈ダイノ・アイランド〉。島にあるダイヤモンドを欲するライバール市長が、発掘のためにダイナマイトを大爆破。火山が噴火して大ピンチの状況になるが、パウ・パトロールの仲間たちが、心優しい恐竜たちと島をレスキューする。
【写真】かわいい…！太陽のような笑顔をみせた大島優子
3歳と1歳の子どもの母親である大島は、親子そろってパウ・パトファンだという。今作ではハーパー役として出演しており、出演が決まった時は子どもに報告したそう。「『ママね、パウ・パトロールのみんなとお仕事するんだ』って言ったら、喜んでました」とにっこり。
大島は「あなたは立派なパウ・パトロールのメンバーです。これからもママとパパのお手伝いして、お勉強もして、いっぱいご飯を食べて、元気に運動して」と徐々に力を込めながら話すと、ともに登壇していたレインボー・ジャンボたかおが「目力が強いです、目力がすごいのよ」とツッコミ、会場の笑いを誘った。
今作は、人気アニメ『パウ・パトロール』の劇場版第3弾。テレ東系で放送中。各種配信サービスでも配信されているアニメ『パウ・パトロール』は、リーダーのケントと個性豊かな子犬たちによるチーム“パウ・パトロール”が、それぞれの特技を活かし、力を合わせてトラブルに立ち向かう。
最新作の舞台は、恐竜たちが暮らす島〈ダイノ・アイランド〉。島にあるダイヤモンドを欲するライバール市長が、発掘のためにダイナマイトを大爆破。火山が噴火して大ピンチの状況になるが、パウ・パトロールの仲間たちが、心優しい恐竜たちと島をレスキューする。