郵便物約4600通など焼損 差出人や受取人の特定困難 日高自動車道でトラック燃える 日本郵便
日本郵便は、2026年7月15日に日高自動車道でトラックが燃える火事があり、積載していた郵便物などへの被害が発生したと発表しました。
積載されていたのは、手紙やハガキなど約4600通とゆうパック19個とみられていて、ほぼ焼損しているため差出人や受取人への連絡が困難だということです。
車両火災があったのは、北海道厚真町の日高自動車道です。
7月15日午後0時半すぎ、苫小牧の郵便局からえりも町の郵便局へ向けて荷物を運んでいたトラックから何らかの原因で出火しました。
燃えた郵便物などの差出地域は全国で、差出日は概ね7月12日から14日までとみられています。
荷物は15日午後に各郵便局に到着する予定でした。
日本郵便は、郵便物の種別に応じて、郵便料金の返還や損害賠償を行うとしていて、配達されていない郵便物に心当たりがある場合は、問い合わせてほしいとしています。
◆配達地域
北海道浦河町・様似町・えりも町郵便番号（057-00、057-01、059-34、058-00、058-02、058-03、058-04）
◆お客様サービス相談センター
0120-23‐2886（固定電話から）0570-046‐666（携帯電話から）