鈴木京香主演『キリコのタクト〜YELL〜』本予告＆場面カット解禁 いきものがかり「YELL」着想の感動作
俳優の鈴木京香が主演を務める映画『キリコのタクト〜YELL〜』（10月2日公開）の本予告映像と場面カットが公開された。映像では、"伝説の音楽教師"と呼ばれながら突然姿を消した主人公・原田貴理子（鈴木）の謎と、教え子たちとの絆が描かれている。
【動画】映画『キリコのタクト〜YELL〜』本予告
本作は、「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部課題曲として誕生し、多くの人々の心を動かした、いきものがかりの名曲「YELL」に着想を得たヒューマンドラマ。神奈川県厚木市でオールロケを行い、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる音楽教師・キリコと、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描く。
物語は、笑顔と音楽で生徒たちを導いていたキリコが、ある日突然姿を消すところから始まる。恩師の行方を追う音楽雑誌記者・北村翔（藤原大祐）は、高校時代の合唱部仲間とともに、キリコとの思い出をたどりながら、その知られざる真実に迫っていく。
公開された本予告では、「みんなでひとつになるの」と生徒たちへ語りかけるキリコの笑顔や、合唱部に誘われた4人の生徒たちの姿が映し出される。そして、「ヤバい教師が来たと思った」「人の心にズカズカと入ってくる」と当時を懐かしむ教え子たちの言葉に続き、キリコが突然姿を消したことが明かされる。
いきものがかりの「YELL」が流れる中、教え子たちが抱える恩師への感謝や後悔、そして、流す涙の理由が気になる映像となっている。
また、本予告では、7月10日に放送された、ニッポン放送の特番『TUBE前田亘輝のオールナイトニッポン GOLD』でサプライズ解禁された、前田亘輝（TUBE）と仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）が歌う主題歌「孤独なハーモニー」も初披露。厚木交響楽団によるオーケストラ演奏が加わり、“オール厚木”で制作された楽曲が作品を彩る。
あわせて公開された場面カットには、青空の下で歌う合唱部の練習風景や全国コンクールの様子、タクトを振るキリコの優しい表情などを見ることができる。さらに、笑顔の裏に何か秘密を抱えているようなキリコの姿も切り取られており、彼女が姿を消した理由への期待を高める内容となっている。
【動画】映画『キリコのタクト〜YELL〜』本予告
本作は、「第76回NHK全国学校音楽コンクール」中学校の部課題曲として誕生し、多くの人々の心を動かした、いきものがかりの名曲「YELL」に着想を得たヒューマンドラマ。神奈川県厚木市でオールロケを行い、“魔法のタクト”を持つと語り継がれる音楽教師・キリコと、彼女に人生を変えられた教え子たちの愛と絆を描く。
公開された本予告では、「みんなでひとつになるの」と生徒たちへ語りかけるキリコの笑顔や、合唱部に誘われた4人の生徒たちの姿が映し出される。そして、「ヤバい教師が来たと思った」「人の心にズカズカと入ってくる」と当時を懐かしむ教え子たちの言葉に続き、キリコが突然姿を消したことが明かされる。
いきものがかりの「YELL」が流れる中、教え子たちが抱える恩師への感謝や後悔、そして、流す涙の理由が気になる映像となっている。
また、本予告では、7月10日に放送された、ニッポン放送の特番『TUBE前田亘輝のオールナイトニッポン GOLD』でサプライズ解禁された、前田亘輝（TUBE）と仲川瑠夏（FRUITS ZIPPER）が歌う主題歌「孤独なハーモニー」も初披露。厚木交響楽団によるオーケストラ演奏が加わり、“オール厚木”で制作された楽曲が作品を彩る。
あわせて公開された場面カットには、青空の下で歌う合唱部の練習風景や全国コンクールの様子、タクトを振るキリコの優しい表情などを見ることができる。さらに、笑顔の裏に何か秘密を抱えているようなキリコの姿も切り取られており、彼女が姿を消した理由への期待を高める内容となっている。