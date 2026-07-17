『新しいカギ』×『映画ちいかわ』コラボ実現！ ちいかわたち参戦＆学校人気企画2本立てで放送
7月18日18時30分放送の総合お笑いバラエティー番組『新しいカギ』（フジテレビ系）では、7月24日公開の『映画ちいかわ』とコラボしたなぞなぞ企画「NZ2 WARS」と、“生徒になりすました先生”を見つけ出す人気学校企画「ティーチャーをさがせ！」を届ける。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎが“強力な助っ人”として登場！
自分の力だけで答えを導き出すなぞなぞ企画「NZ2 WARS」では、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのスペシャルコラボが実現。『映画ちいかわ』の世界観に包まれた学校を舞台に、児童たちと地球征服をたくらむGALAXY GANG（せいや、粗品、長田、松尾、菊田、秋山）が頭脳戦を繰り広げる。
舞台は千葉県千葉市の検見川小学校。「強力な助っ人」としてちいかわ、ハチワレ、うさぎが登場すると、校庭に集まった児童たちは大興奮。日頃から学校で謎解きイベントが開催されていることもあり、児童たちは「絶対に勝てます！」と自信満々だ。
いざ対決が始まると、児童たちは正解を連発し、GALAXY GANGは大苦戦。FINAL BATTLEで待ち受けるせいや、粗品を相手に、児童たちは初勝利をつかむことができるのか。
粗品隊長率いるカギ探検隊が“生徒になりすました先生”を見抜く企画「ティーチャーをさがせ！」の舞台は、東京都北区にある成立学園中学・高等学校だ。
応募した生徒たちは、この企画が大好きで日々研究を重ねているという。そんな「ティーチャーをさがせ！」マニアの生徒を中心に、生徒と先生がさまざまな対策を講じて勝負に挑む。
開始直後から研究の成果が発揮され、カギ探検隊を追いつめていく。約1400人の“スチューデント”に紛れた12人の“ティーチャー”を、果たして何人見つけ出すことができるのか。
『新しいカギ』は、フジテレビ系にて7月18日18時30分より放送。
【写真】ちいかわ、ハチワレ、うさぎが“強力な助っ人”として登場！
自分の力だけで答えを導き出すなぞなぞ企画「NZ2 WARS」では、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』とのスペシャルコラボが実現。『映画ちいかわ』の世界観に包まれた学校を舞台に、児童たちと地球征服をたくらむGALAXY GANG（せいや、粗品、長田、松尾、菊田、秋山）が頭脳戦を繰り広げる。
いざ対決が始まると、児童たちは正解を連発し、GALAXY GANGは大苦戦。FINAL BATTLEで待ち受けるせいや、粗品を相手に、児童たちは初勝利をつかむことができるのか。
粗品隊長率いるカギ探検隊が“生徒になりすました先生”を見抜く企画「ティーチャーをさがせ！」の舞台は、東京都北区にある成立学園中学・高等学校だ。
応募した生徒たちは、この企画が大好きで日々研究を重ねているという。そんな「ティーチャーをさがせ！」マニアの生徒を中心に、生徒と先生がさまざまな対策を講じて勝負に挑む。
開始直後から研究の成果が発揮され、カギ探検隊を追いつめていく。約1400人の“スチューデント”に紛れた12人の“ティーチャー”を、果たして何人見つけ出すことができるのか。
『新しいカギ』は、フジテレビ系にて7月18日18時30分より放送。