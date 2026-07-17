「丸亀シェイクうどん」7・21より期間限定発売へ みぞれ＆明太とろろ＆オクラとろろの“新3種”
丸亀製麺は21日より期間限定で、うどんを“シェイク”して味わう「丸亀シェイクうどん」を販売する。
【画像】「丸亀シェイクうどん」新3種の詳細
約2年ぶりに期間限定で再開。『柚子香るレモンみぞれシェイクうどん』『明太とろろシェイクうどん』『オクラとろろシェイクうどん』の新作3種となる。
『柚子香る レモンみぞれシェイクうどん』は、冷たいぶっかけうどんに、爽やかな柚子の香りとレモンの酸味、大根おろし（みぞれ）を合わせた。瀬戸内レモンだれと爽やかな柚子皮で、さっぱりと楽しめる一杯となる。
『明太とろろシェイクうどん』は、ピリリとした明太子の味わいと、とろーりなめらかなとろろ、風味豊かな刻みのりを合わせた。打ち立てうどんとも相性抜群で、明太子の旨みととろろのまろやかさを楽しめる一杯。
『オクラとろろシェイクうどん』は、刻みオクラと、とろろのねばとろ具材に、柚子皮とガリを合わせ、するっとしたのど越しとさっぱりとした味わいを楽しめる一杯となっている。
「丸亀シェイクうどん」は2023年の販売開始以降、累計販売数700万食（※1）を超え、一部店舗限定での販売期間中も、SNSを中心に全店での販売再開を望む声を集めていた人気のシリーズ。注文ごとに、水できゅっと締めたコシのあるうどんと特製だし、具材を一つひとつカップに入れて提供するため、作り置きにはない本格的なおいしさを味わえる。シェイクすることでうどん・だし・具材が混ざり合い、もちもちのうどんと具材の一体感を楽しめるのも特長。持ち運びやすいカップでありながら、店内で提供する「並」と同じ1玉分のうどんが入っている。
物価上昇が続くなか、「より多くのお客さまに気軽にお楽しみいただきたい」という想いから、2023年の発売当時と変わらず、390円で提供する。
このほかにも、累計販売数5700万食（※2）超えの「丸亀うどん弁当」、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれる「すみっコぐらし」との期間限定コラボ商品『まるっとワクワクうどんBOX』なども持ち帰り可能となっている。
※1 2023年5月23日〜2026年7月13日の期間「丸亀シェイクうどん」を販売する丸亀製麺店舗における累計販売数
※2 2021年4月14日〜2026年7月14日の期間「丸亀うどん弁当」を販売する丸亀製麺店舗における累計販売数
【画像】「丸亀シェイクうどん」新3種の詳細
約2年ぶりに期間限定で再開。『柚子香るレモンみぞれシェイクうどん』『明太とろろシェイクうどん』『オクラとろろシェイクうどん』の新作3種となる。
『柚子香る レモンみぞれシェイクうどん』は、冷たいぶっかけうどんに、爽やかな柚子の香りとレモンの酸味、大根おろし（みぞれ）を合わせた。瀬戸内レモンだれと爽やかな柚子皮で、さっぱりと楽しめる一杯となる。
『オクラとろろシェイクうどん』は、刻みオクラと、とろろのねばとろ具材に、柚子皮とガリを合わせ、するっとしたのど越しとさっぱりとした味わいを楽しめる一杯となっている。
「丸亀シェイクうどん」は2023年の販売開始以降、累計販売数700万食（※1）を超え、一部店舗限定での販売期間中も、SNSを中心に全店での販売再開を望む声を集めていた人気のシリーズ。注文ごとに、水できゅっと締めたコシのあるうどんと特製だし、具材を一つひとつカップに入れて提供するため、作り置きにはない本格的なおいしさを味わえる。シェイクすることでうどん・だし・具材が混ざり合い、もちもちのうどんと具材の一体感を楽しめるのも特長。持ち運びやすいカップでありながら、店内で提供する「並」と同じ1玉分のうどんが入っている。
物価上昇が続くなか、「より多くのお客さまに気軽にお楽しみいただきたい」という想いから、2023年の発売当時と変わらず、390円で提供する。
このほかにも、累計販売数5700万食（※2）超えの「丸亀うどん弁当」、子どもから大人まで幅広い世代に親しまれる「すみっコぐらし」との期間限定コラボ商品『まるっとワクワクうどんBOX』なども持ち帰り可能となっている。
※1 2023年5月23日〜2026年7月13日の期間「丸亀シェイクうどん」を販売する丸亀製麺店舗における累計販売数
※2 2021年4月14日〜2026年7月14日の期間「丸亀うどん弁当」を販売する丸亀製麺店舗における累計販売数