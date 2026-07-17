鬼越・良ちゃんが渡部建に謝罪「絶対に言ってはいけない言葉だった」
お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんが17日、自身のXを更新し、アンジャッシュ・渡部建をめぐる一連の騒動を謝罪した。
【写真】よしもと芸人 “ほぼギャング”な10年前の写真が「ヤバイ」と話題
良ちゃんは8日に自身のXで、コンビのYouTubeチャンネルへ、とある仲介者を通してある先輩芸人から出演依頼があった件をめぐり、その先輩への批判投稿を連発。当初は名前を伏せていたが、これが渡部のことだと明るみになると、今度は渡部が所属する芸能事務所・プロダクション人力舎が公式サイトで良ちゃんに対し「事実と異なる内容に加え、渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません」と声明を発表していた。
その後、渡部のトークライブの制作を担当する株式会社OMIYAGEの宮地謙典氏が、「私の確認不足およびご依頼方法に重大な不手際がありました」として渡部サイド、良ちゃんサイドの両方へ謝罪するなど波紋を広げていた。
良ちゃんんは今回の件について「行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました」と謝罪。今回の事態が起きた原因に触れつつも、「ただ、どんな行き違いがあったにせよ、感情の勢いに任せてあんな投稿をしていい理由にはなりません。絶対に言ってはいけない言葉だったと、深く反省しています」とつづるとともに、当該の投稿については削除することを明かしている。
さらに、良ちゃんの相方、金ちゃんも「改めまして、この度はコンビとして大変なご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした」と相方のポストを引用する形で謝罪している。
【良ちゃんのコメント全文】
先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました。
キャスティングを相談してきたイベント制作会社の方から直接、話を聞きました。こうした事態になった原因は、制作会社側と人力舎側の確認が曖昧なまま、制作会社側が僕に渡部さんの出演を依頼してきたこと、僕も確認を取ったという制作会社の言葉を鵜呑みにしてしまったことだとよくわかりました。
はじめは嫌われていると思っていた先輩から、僕らのYouTubeに出たいと言われて正直嬉しかったので僕なりに真摯に対応をしていた中、断られた時に勝手に裏切られたと思い、憤りを感じてしまいました。
ただ、どんな行き違いがあったにせよ、感情の勢いに任せてあんな投稿をしていい理由にはなりません。絶対に言ってはいけない言葉だったと、深く反省しています。
該当の投稿は削除させていただきます。
改めまして、今回の件で世間の皆様を大きくお騒がせしてしまったこと、そして嫌な思いをさせてしまったこと、皆様にお詫び申し上げます。
引用：「良ちゃん（鬼越トマホーク）」X（＠sakai026）
【写真】よしもと芸人 “ほぼギャング”な10年前の写真が「ヤバイ」と話題
良ちゃんは8日に自身のXで、コンビのYouTubeチャンネルへ、とある仲介者を通してある先輩芸人から出演依頼があった件をめぐり、その先輩への批判投稿を連発。当初は名前を伏せていたが、これが渡部のことだと明るみになると、今度は渡部が所属する芸能事務所・プロダクション人力舎が公式サイトで良ちゃんに対し「事実と異なる内容に加え、渡部の人格を著しく傷つける表現が繰り返し用いられており、弊社としても到底看過できるものではありません」と声明を発表していた。
良ちゃんんは今回の件について「行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました」と謝罪。今回の事態が起きた原因に触れつつも、「ただ、どんな行き違いがあったにせよ、感情の勢いに任せてあんな投稿をしていい理由にはなりません。絶対に言ってはいけない言葉だったと、深く反省しています」とつづるとともに、当該の投稿については削除することを明かしている。
さらに、良ちゃんの相方、金ちゃんも「改めまして、この度はコンビとして大変なご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした」と相方のポストを引用する形で謝罪している。
【良ちゃんのコメント全文】
先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました。
キャスティングを相談してきたイベント制作会社の方から直接、話を聞きました。こうした事態になった原因は、制作会社側と人力舎側の確認が曖昧なまま、制作会社側が僕に渡部さんの出演を依頼してきたこと、僕も確認を取ったという制作会社の言葉を鵜呑みにしてしまったことだとよくわかりました。
はじめは嫌われていると思っていた先輩から、僕らのYouTubeに出たいと言われて正直嬉しかったので僕なりに真摯に対応をしていた中、断られた時に勝手に裏切られたと思い、憤りを感じてしまいました。
ただ、どんな行き違いがあったにせよ、感情の勢いに任せてあんな投稿をしていい理由にはなりません。絶対に言ってはいけない言葉だったと、深く反省しています。
該当の投稿は削除させていただきます。
改めまして、今回の件で世間の皆様を大きくお騒がせしてしまったこと、そして嫌な思いをさせてしまったこと、皆様にお詫び申し上げます。
引用：「良ちゃん（鬼越トマホーク）」X（＠sakai026）