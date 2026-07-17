亀梨和也主演『銭形平次』山田杏奈、加藤小夏、夏生大湖、栗山千明らの扮装ビジュアル＆コメント到着
NHK BS8Kで3月に先行放送された亀梨和也主演のスペシャル時代劇『銭形平次』が、8月21日22時から地上波のNHK総合にて放送。放送を前に、本作の物語の鍵を握る旅一座と幕府関係者を演じる、山田杏奈、加藤小夏、夏生大湖、栗山千明、尾美としのり、鶴見辰吾のコメントが到着、ビジュアルが解禁された。
【写真】栗山千明、加藤小夏、夏生大湖、尾美としのり、鶴見辰吾の扮装ビジュアル
時は江戸・文化文政時代。町人文化が花開いた寛政時代を経て、世は享楽的で退廃的な様相を呈していた。拝金主義、藩政の堕落、犯罪の増加…。そんな中、並外れた身体能力と頭脳で「捕り物の天才」と言われた男が江戸をにぎわせていた。
国民的作家・野村胡堂が生んだ『銭形平次』。1931年から続く人気キャラクターにして、26年間にわたって全383編の物語が書き継がれてきた。架空の人物でありながら、東京・神田明神には記念碑が立てられているほど、今も多くの人に愛されている。
スペシャル時代劇では、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至った、ある大事件を描く。混迷する令和の今、飽くことなく“真実”を追い求め、正義を遂行せんとする希代のヒーロー「銭形平次」を、新しい切り口でリブートする。
山田杏奈が演じるのは、旅一座「花影社中」の看板芸人・つばめ。江戸中を虜とりこにしている時代のアイコンで、幕府の締めつけが厳しくなる中、貧富の差が広がり、大多数の貧しいものたちの憤懣ふんまんは高まる一方、つばめはそんな彼らの希望であり、鬱憤のはけぐちとして爆発的人気を誇る。6つの時に、旅一座の座長・巴に拾われて芸の道に入る。
栗山千明は、旅一座「花影社中」の座長・巴役を演じる。昔は、三味線と唄で舞台に出ていたが、ここ数年は女将おかみとして一座のマネジメントにあたっている。実入りも不安定な旅一座という生業なりわいの上、養わなければならない芸人たちも数多い。そうした一座の者たちを守ることに命をかけている。
加藤小夏が演じるのは、「花影社中」の人気デュオの三味線とコーラス担当するおりん。もともとは、自身が看板芸人だったが、成長著しいつばめの台頭によりその座を奪われた。もともと、座長の巴の同僚だった三味線芸人だった人が母親（すでに死亡）で、生まれた時から旅一座の子として育つ。幼い頃から巴に目をかけられていたつばめに嫉妬心を抱いてきた。
夏生大湖は、旅一座「花影社中」の衣装担当・真吾を演じる。神田の呉服商・三谷屋の御曹司で父の真蔵が一座のスポンサーをしている縁でその職についた。
尾美としのりが演じるのは、神田の呉服商「三谷屋」の主人・三谷屋真蔵。巴とは親しく、一座を経済的に支援している。そのため、一人息子の真吾を衣装担当として一座に同行させている。
鶴見辰吾は、江戸幕府・若年寄の大久保主膳を演じる。幕府の存亡にかかわる重要書類が行方不明となり、その所在を捜索している。
スペシャル時代劇『銭形平次』は、NHK総合にて8月21日22時放送。
キャストコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田杏奈
つばめ役を演じました山田杏奈です。沢山の人に愛されてきた銭形平次の世界観に飛び込めたことがとても光栄でした！ 個性と魅力に溢れた俳優陣の皆さまとともに、また京都で撮影させていただけたことも本当に貴重な経験でした。豊島監督の元で、つばめというキャラクターを作っていく時間がとても楽しかったです。
今の時代だからこその、新鮮な銭形平次を是非楽しみにお待ちいただけたらと思います！
■栗山千明
旅一座「花影社中」の座長、巴役を演じさせていただきました。
私が演じます巴は、生きることが今より大変だったであろう時代に必死に一座を守ろうとする座長です。
この時代にも“推し”や“推し活"などの、今に通ずるものがあったのだろうと感じることができる脚本で、これまで時代劇に馴染みがなかった方にも楽しんでいただけるストーリーだと思います。そして、亀梨さん演じる平次の推理が痛快です。地上波での放送を是非お楽しみに！
■加藤小夏
おりんを演じました、加藤小夏です。真冬の京都で、温かいキャスト・スタッフの皆様とともに、この歴史ある作品に参加させていただけたことを、とても光栄に思います。
豊島監督とは、初めてドラマでご一緒させていただいて以来、約9年ぶりでした。こうしてまたご一緒できたことに、続けてきてよかったなと、しみじみ感じています。
私自身も放送を拝見するのをとても楽しみにしています。ぜひご覧ください。
■夏生大湖
初めて時代劇を演じさせて頂きました。僕が演じたのは呉服屋の息子で若い町人の役でした。所作一つ、言葉一つ、今までの作品で経験したこととは違う感覚でのお芝居になりました。とても難しく大変でしたが、亀梨さんの現場での優しく華やかな雰囲気もあり、楽しい作品になりました。京都、太秦にも初めて行きましたが、言葉では言い表せない心地よさがあり、これからたくさんの経験と勉強をして、またここで撮影させて頂きたいなと思いました。
■尾美としのり
『銭形平次』が地上波で放送されるのは、より沢山の人に観ていただけて嬉しいですね！！
冬の京都での撮影は寒くて大変なのです！ 私は暖かい肌着にカイロを貼り、靴下にカイロを貼りその上から足袋を履いていたのですが…それでも寒い。皆さん、寒さなど微塵も感じさせずに、豊島監督の暖かい目に見守られ撮影に臨んでいました。
旅一座「花影社中」を援助している呉服問屋三谷屋真蔵を演じています。楽しんで観ていただきたいです。
■鶴見辰吾
子供の頃、大川橋蔵さんの銭形平次が好きで、毎週放映を楽しみにしていました。平次に憧れて、今ではもうお店に並ぶこともない玩具の十手を買ってもらった記憶が蘇ります。当時は多くの名作時代劇ドラマをテレビで観ることができて、それは、祖父や祖母とのコミュニケーションを盛り上げてくれました。舟木一夫さんのテーマソングもしっかりこの身に刷り込まれています。
時は移り行き、令和の平次は、亀梨和也さんです。キリッとした目元が、新しい銭形平次のキャラクターにピッタリです。私は、撮影所でかつらと衣裳を身に纏うと、このスペシャル時代劇に出演できる喜びと幸せを感じました。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。
【写真】栗山千明、加藤小夏、夏生大湖、尾美としのり、鶴見辰吾の扮装ビジュアル
時は江戸・文化文政時代。町人文化が花開いた寛政時代を経て、世は享楽的で退廃的な様相を呈していた。拝金主義、藩政の堕落、犯罪の増加…。そんな中、並外れた身体能力と頭脳で「捕り物の天才」と言われた男が江戸をにぎわせていた。
スペシャル時代劇では、一介の“岡っ引き”だった平次が、その名を江戸中に響かせるに至った、ある大事件を描く。混迷する令和の今、飽くことなく“真実”を追い求め、正義を遂行せんとする希代のヒーロー「銭形平次」を、新しい切り口でリブートする。
山田杏奈が演じるのは、旅一座「花影社中」の看板芸人・つばめ。江戸中を虜とりこにしている時代のアイコンで、幕府の締めつけが厳しくなる中、貧富の差が広がり、大多数の貧しいものたちの憤懣ふんまんは高まる一方、つばめはそんな彼らの希望であり、鬱憤のはけぐちとして爆発的人気を誇る。6つの時に、旅一座の座長・巴に拾われて芸の道に入る。
栗山千明は、旅一座「花影社中」の座長・巴役を演じる。昔は、三味線と唄で舞台に出ていたが、ここ数年は女将おかみとして一座のマネジメントにあたっている。実入りも不安定な旅一座という生業なりわいの上、養わなければならない芸人たちも数多い。そうした一座の者たちを守ることに命をかけている。
加藤小夏が演じるのは、「花影社中」の人気デュオの三味線とコーラス担当するおりん。もともとは、自身が看板芸人だったが、成長著しいつばめの台頭によりその座を奪われた。もともと、座長の巴の同僚だった三味線芸人だった人が母親（すでに死亡）で、生まれた時から旅一座の子として育つ。幼い頃から巴に目をかけられていたつばめに嫉妬心を抱いてきた。
夏生大湖は、旅一座「花影社中」の衣装担当・真吾を演じる。神田の呉服商・三谷屋の御曹司で父の真蔵が一座のスポンサーをしている縁でその職についた。
尾美としのりが演じるのは、神田の呉服商「三谷屋」の主人・三谷屋真蔵。巴とは親しく、一座を経済的に支援している。そのため、一人息子の真吾を衣装担当として一座に同行させている。
鶴見辰吾は、江戸幕府・若年寄の大久保主膳を演じる。幕府の存亡にかかわる重要書類が行方不明となり、その所在を捜索している。
スペシャル時代劇『銭形平次』は、NHK総合にて8月21日22時放送。
キャストコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■山田杏奈
つばめ役を演じました山田杏奈です。沢山の人に愛されてきた銭形平次の世界観に飛び込めたことがとても光栄でした！ 個性と魅力に溢れた俳優陣の皆さまとともに、また京都で撮影させていただけたことも本当に貴重な経験でした。豊島監督の元で、つばめというキャラクターを作っていく時間がとても楽しかったです。
今の時代だからこその、新鮮な銭形平次を是非楽しみにお待ちいただけたらと思います！
■栗山千明
旅一座「花影社中」の座長、巴役を演じさせていただきました。
私が演じます巴は、生きることが今より大変だったであろう時代に必死に一座を守ろうとする座長です。
この時代にも“推し”や“推し活"などの、今に通ずるものがあったのだろうと感じることができる脚本で、これまで時代劇に馴染みがなかった方にも楽しんでいただけるストーリーだと思います。そして、亀梨さん演じる平次の推理が痛快です。地上波での放送を是非お楽しみに！
■加藤小夏
おりんを演じました、加藤小夏です。真冬の京都で、温かいキャスト・スタッフの皆様とともに、この歴史ある作品に参加させていただけたことを、とても光栄に思います。
豊島監督とは、初めてドラマでご一緒させていただいて以来、約9年ぶりでした。こうしてまたご一緒できたことに、続けてきてよかったなと、しみじみ感じています。
私自身も放送を拝見するのをとても楽しみにしています。ぜひご覧ください。
■夏生大湖
初めて時代劇を演じさせて頂きました。僕が演じたのは呉服屋の息子で若い町人の役でした。所作一つ、言葉一つ、今までの作品で経験したこととは違う感覚でのお芝居になりました。とても難しく大変でしたが、亀梨さんの現場での優しく華やかな雰囲気もあり、楽しい作品になりました。京都、太秦にも初めて行きましたが、言葉では言い表せない心地よさがあり、これからたくさんの経験と勉強をして、またここで撮影させて頂きたいなと思いました。
■尾美としのり
『銭形平次』が地上波で放送されるのは、より沢山の人に観ていただけて嬉しいですね！！
冬の京都での撮影は寒くて大変なのです！ 私は暖かい肌着にカイロを貼り、靴下にカイロを貼りその上から足袋を履いていたのですが…それでも寒い。皆さん、寒さなど微塵も感じさせずに、豊島監督の暖かい目に見守られ撮影に臨んでいました。
旅一座「花影社中」を援助している呉服問屋三谷屋真蔵を演じています。楽しんで観ていただきたいです。
■鶴見辰吾
子供の頃、大川橋蔵さんの銭形平次が好きで、毎週放映を楽しみにしていました。平次に憧れて、今ではもうお店に並ぶこともない玩具の十手を買ってもらった記憶が蘇ります。当時は多くの名作時代劇ドラマをテレビで観ることができて、それは、祖父や祖母とのコミュニケーションを盛り上げてくれました。舟木一夫さんのテーマソングもしっかりこの身に刷り込まれています。
時は移り行き、令和の平次は、亀梨和也さんです。キリッとした目元が、新しい銭形平次のキャラクターにピッタリです。私は、撮影所でかつらと衣裳を身に纏うと、このスペシャル時代劇に出演できる喜びと幸せを感じました。ぜひ多くの方にご覧いただきたいです。