部屋汚すぎて彼氏にフラれた元アイドル美女、イケメンと同棲に挑戦「付き合うやんこれ！」
MEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーがMCを務める『ダマってられない女たち season3』#2が17日、放送される。#2では新企画「汚部屋で恋して」がスタートする。
【写真】汚部屋元アイドル、イケメンと同棲！
掃除が苦手で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という元HKT48・松本日向が、綺麗好きのイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦する。相手は男子高生ミスターコン2020ファイナリストの俳優・澤田大樹。片付けられない女性と綺麗好き男子が共同生活を送ることで、2人の関係にどのような変化が生まれるのか。ヒコロヒーも思わず「あれ、付き合うやんこれ！」と声を上げる場面も。
『ダマってられない女たち season3』#2は17日22時放送。
【写真】汚部屋元アイドル、イケメンと同棲！
掃除が苦手で、過去には「汚くて彼氏に振られた」という元HKT48・松本日向が、綺麗好きのイケメン男子と2泊3日の同棲生活に挑戦する。相手は男子高生ミスターコン2020ファイナリストの俳優・澤田大樹。片付けられない女性と綺麗好き男子が共同生活を送ることで、2人の関係にどのような変化が生まれるのか。ヒコロヒーも思わず「あれ、付き合うやんこれ！」と声を上げる場面も。
『ダマってられない女たち season3』#2は17日22時放送。