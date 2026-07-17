初めてのビュッフェに挑戦した息子の“一皿”を写した投稿が、SNSで話題を集めている。

【映像】息子の“初ビュッフェ”渋すぎる一皿

投稿したのは、まぼさん（@yoitan_diary）。「数年前。初めてビュッフェに挑戦した時の息子。初心者すぎる」というコメントとともに、当時3〜4歳だった息子が自分で盛り付けた一皿を公開した。広いプレートに載っていたのは、そばひと盛りだけだった。

さらに、娘のビュッフェデビューについても紹介。「しおちゃん パン たびる」と、パンだけを山盛りにした“グレートパンプレート”を作るも食べきれず、「親がおいしくいただきました…」と明かしている。

“初心者すぎる”一皿

この投稿には「それもソバ 渋い」「伸びしろしかない！」「盛りつけ上手！」「ビュッフェを何周もした手練れの選択に思えてくる」「うちの息子はぶどうひと粒だけのせて満足していた」などの声が寄せられ、約4万件の“いいね”が押されている。

ニュース番組『わたしとニュース』は、投稿者を取材。「ビュッフェ自体はこれまでも行ったことがあったのですが 親が『残さず食べられそうなもの』を選んでプレートに盛っていました。ある日『自分でやってみたい』と言ったので任せてみたら こんな仕上がりになりました笑 初めて自分で選んで取る！という挑戦ができたので大満足の模様でした」と当時を振り返った。

また、今回の息子については「そばが大好きで それも何も具がのっていない『せいろそば』が大好き なので 本人にとってはかなりごちそうプレートに仕上がったのかと思います。『もっと取りなよ!!』といった声がけをしたことを覚えていますが 本人は『これでいい。これがいい』といった感じで喫食しておりました（そのあとおかわりにいっていました）」と話している。（『わたしとニュース』より）